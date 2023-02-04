Через другу за добу масштабну аварію Одеса повністю залишилася без світла (оновлено)

В Одеській області зранку 4 лютого сталася друга за добу масштабна аварія на підстанції "Укренерго". Через це Одеса та частина Одеського району залишилися без світла.

Про це повідомляє пресслужба "ДТЕК Одеські електромережі".

"Зранку 4 лютого сталася друга за останню добу масштабна аварія на підстанції НЕК Укренерго.

У зв’язку з цим Одеса та частина Одеського району тимчасово знеструмлені", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики докладають максимум зусиль, щоб заживити об’єкти критичної інфраструктури.

"Фахівці "Укренерго" усувають аварію. Електропостачання буде відновлено відразу після завершення робіт. Просимо з порозумінням поставитися до ситуації", – наголосили в компанії.

Як пізніше пояснили в "Укренерго", аварія сталася у магістральній мережі області. На одній з високовольтних підстанцій, через яку заживлюється Одеса вийшов з ладу автотрансформатор, який був відновлений після пошкоджень під час російських атак.

"Через це в місті та декількох прилеглих до Одеси районах області діють мережеві обмеження, оскільки неможливо доставити споживачам електроенергію в повному обсязі. В Одесі – аварійні відключення. В більшості інших районів області не існує перешкод для доставки електроенергії споживачам", – уточили в компанії.

Як пояснюють енергетики, під час декількох останніх ракетних атак ворог навмисно обирав ціллю високовольтну інфраструктуру Одещини, намагаючись знеструмити область. Всі високовольтні підстанції в регіоні зазнали значних уражень.

"На жаль, масштаб аварії доволі суттєвий, тож і обмеження енергоживлення цього разу будуть більш тривалими. Наразі неможливо визначити конкретну годину, коли енергоживлення буде повністю відновлено", – повідомили в "Укренерго".

Разом з Одеською ОВА та обленерго фахівці розробляють резервні схеми заживлення Одеси та прилеглих районів. Ремонтні бригади працюють цілодобово.

Як повідомлялося, ввечері 3 лютого через масштабну аварію на підстанції "Укренерго" були знеструмлені Суворівський, Приморський і Малиновський райони Одеси та частина Одеського району. Також без живлення опинилися об’єкти критичної інфраструктури, промисловість та побутові клієнти.