Через другу за добу масштабну аварію Одеса повністю залишилася без світла (оновлено)
В Одеській області зранку 4 лютого сталася друга за добу масштабна аварія на підстанції "Укренерго". Через це Одеса та частина Одеського району залишилися без світла.
Про це повідомляє пресслужба "ДТЕК Одеські електромережі".
"Зранку 4 лютого сталася друга за останню добу масштабна аварія на підстанції НЕК Укренерго.
У зв’язку з цим Одеса та частина Одеського району тимчасово знеструмлені", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що енергетики докладають максимум зусиль, щоб заживити об’єкти критичної інфраструктури.
"Фахівці "Укренерго" усувають аварію. Електропостачання буде відновлено відразу після завершення робіт. Просимо з порозумінням поставитися до ситуації", – наголосили в компанії.
Як пізніше пояснили в "Укренерго", аварія сталася у магістральній мережі області. На одній з високовольтних підстанцій, через яку заживлюється Одеса вийшов з ладу автотрансформатор, який був відновлений після пошкоджень під час російських атак.
"Через це в місті та декількох прилеглих до Одеси районах області діють мережеві обмеження, оскільки неможливо доставити споживачам електроенергію в повному обсязі. В Одесі – аварійні відключення. В більшості інших районів області не існує перешкод для доставки електроенергії споживачам", – уточили в компанії.
Як пояснюють енергетики, під час декількох останніх ракетних атак ворог навмисно обирав ціллю високовольтну інфраструктуру Одещини, намагаючись знеструмити область. Всі високовольтні підстанції в регіоні зазнали значних уражень.
"На жаль, масштаб аварії доволі суттєвий, тож і обмеження енергоживлення цього разу будуть більш тривалими. Наразі неможливо визначити конкретну годину, коли енергоживлення буде повністю відновлено", – повідомили в "Укренерго".
Разом з Одеською ОВА та обленерго фахівці розробляють резервні схеми заживлення Одеси та прилеглих районів. Ремонтні бригади працюють цілодобово.
Як повідомлялося, ввечері 3 лютого через масштабну аварію на підстанції "Укренерго" були знеструмлені Суворівський, Приморський і Малиновський райони Одеси та частина Одеського району. Також без живлення опинилися об’єкти критичної інфраструктури, промисловість та побутові клієнти.
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