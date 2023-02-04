Євросоюз та "Велика сімка" офіційно погодили обмеження цін на нафтопродукти з РФ

Європейський Союз спільно з країнами "Великої сімки" ухвалили додаткові обмеження цін на російські нафтопродукти, зокрема дизельне паливо та мазут.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Зазначається, що це рішення сильніше вдарить по доходах Росії та зменшить її здатність вести війну в Україні. Також воно допоможе стабілізувати глобальні енергетичні ринки.

Зокрема, встановлено два обмеження цін: на російські нафтопродукти з високим рівнем доданої вартості (наприклад, бензин, гас та дизельне паливо) у розмірі $100 за барель та на нафтопродукти з низьким ступенем переробки (мазут) – на рівні $45 за барель.

Рішення набирає чинності з 5 лютого 2023 року.

При цьому впродовж 55 днів діятиме транзитний період для продуктів, закуплених та завантажених на судна до введення обмежень. Вони мають бути вивантажені в порту призначення до 1 квітня цього року.