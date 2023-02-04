Євросоюз та "Велика сімка" офіційно погодили обмеження цін на нафтопродукти з РФ
Європейський Союз спільно з країнами "Великої сімки" ухвалили додаткові обмеження цін на російські нафтопродукти, зокрема дизельне паливо та мазут.
Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.
Зазначається, що це рішення сильніше вдарить по доходах Росії та зменшить її здатність вести війну в Україні. Також воно допоможе стабілізувати глобальні енергетичні ринки.
Зокрема, встановлено два обмеження цін: на російські нафтопродукти з високим рівнем доданої вартості (наприклад, бензин, гас та дизельне паливо) у розмірі $100 за барель та на нафтопродукти з низьким ступенем переробки (мазут) – на рівні $45 за барель.
Рішення набирає чинності з 5 лютого 2023 року.
При цьому впродовж 55 днів діятиме транзитний період для продуктів, закуплених та завантажених на судна до введення обмежень. Вони мають бути вивантажені в порту призначення до 1 квітня цього року.
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Теперь у Уйла стоит выбор либо добывать и продавать ресурсы себе в убыток, либо закрывать скважины, что влечет закрытие целых городов, безработицу и все равно позор.
Если еще США и саудиты договорятся, а это у Байдена плохо получается, то к концу года все деньги наРФии просто иссякнут. Не договорятся, закончатся в следующем году.
""Согласно прогнозу IEA, наибольший прирост мирового автопарка обеспечит Китай, рынок которого значительно вырос за последние несколько лет. Например, в 2000 году в этой стране на тысячу человек приходилось всего четыре машины. К 2010 году этот показатель увеличился до 40 автомобилей на тысячу жителей, а 2035-му он, как ожидается, достигнет 310 машин. Таким образом, через 23 года в КНР будет зарегистрировано 400 миллионов транспортных средств (на данный момент - 60 миллионов).
Помимо этого, к 2035 году существенно разрастется автопарк Индии -Помимо этого, к 2035 году существенно разрастется автопарк Индии - с нынешних 14 миллионов до 160 миллионов машин до 160 миллионов машин.""
http://autotheme.info/news/2010-chislo-mashin-v-kitae-i-indii-uvelichttsya-na-poryadok.html
"добывать и продавать ресурсы себе в убыток"
Какой убыток, себестоимость того же газа несколько долларов, нефть чуть больше, несколько лет подряд цена до 2020 года была куда меньше 60 дол
В 2018 году стоимость барреля Urals, при которой бюджет станет бездефицитным, составит порядка $59, в 2019-м - уже $48,8, в 2020-м - $50,6
А ограничение 60 дол баррель, даже если продавать именно тем кто эти ограничения делает, больше чем во все эти годы
Но они сами наложили на себя более крутые санкции, а именно, вообще наложили сами на себя тотальное эмбарго, получается, чувствуют себя уверенно в этом смысле:
со среды, 1 февраля, вступил в силу запрет на поставки нефти "недружественным" странам, которые ввели на российские нефтепродукты https://www.dw.com/ru/eksperty-potolok-cen-na-gaz-v-evrosouze-ne-povliaet-na-rossiu/a-64192046 ценовой потолок . Согласно указу президента подписанному 27 декабря, поставки нефти и нефтепродуктов запрещаются иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах "прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены".
https://www.google.com/amp/s/amp.dw.com/ru/rossia-prekratila-postavki-nefti-***************-stranam/a-64575817