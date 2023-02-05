Набула чинності заборона на постачання нафтопродуктів із Росії до ЄС

Відсьогодні, 5 лютого, набуло чинності ембарго на морські поставки бензину, дизеля, гасу, нафти й мазуту з Росії до Європейського Союзу. Також набули чинності цінові обмеження на них, запроваджені Євросоюзом і країнами G7.

Підставою для обмежень стали санкції, затверджені 27 країнами-членами європейської спільноти в червні минулого року у відповідь на агресивну війну Росії проти України, пише DW.

Євросоюз погодив ембарго на морські поставки нафти й нафтопродуктів з Росії ще 3 червня 2022 року. Початок дії положення відкладався. У підсумку ембарго на морські поставки російської нафти в країни Євросоюзу почало діяти 5 грудня 2022 року.

Виняток було зроблено для Болгарії, а також під санкції не потрапили поставки трубопроводом "Дружба". Обмеження поки діють до 1 липня.

Наприкінці листопада 2022 року країни ЄС остаточно схвалили заборону на морські поставки нафтопродуктів із РФ із 5 лютого 2022 року. Виняток зроблено для Софії та Загреба. До кінця 2023 року вони можуть і надалі закуповувати газойль. Прага також може поки що купувати російське дизпаливо.

Передбачено "перехідний період у 55 днів для суден, що перевозять російські нафтопродукти, які було придбано і завантажено до 5 лютого 2023 року і розвантажено до 1 квітня 2023 року", вказали в Раді ЄС.

З 5 лютого також набув чинності механізм визначення граничних цін щодо морських перевезень російської нафти в треті країни. Так, було встановлено поріг, за якого або нижче за який постачальники нафтопродуктів із Росії звільнені від заборони на їхнє транспортування в треті країни морським шляхом, а також на "технічну допомогу, брокерські послуги, фінансування або фінансову допомогу".

Гранична ціна на рівні $45 (близько 41 євро) за барель (159 літрів) встановлена на нафтопродукти, що торгуються зі знижкою до сирої нафти. До цієї категорії належить, приміром, мазут. Друга гранична ціна – на рівні $100 доларів (близько 92 євро) за барель – стосується нафтопродуктів високої переробки, що торгуються з премією до сирої нафти. До цієї групи належать бензин і дизельне пальне.

На міжнародних біржах барель дизельного пального з поставкою в Європу до заборони торгувався приблизно в районі 100-120 євро.

Євросоюз послідовно обмежує джерела фінансування Росії, які Кремль може використовувати для ведення агресивної війни проти України. Так, 3 грудня 2022 року Рада ЄС ухвалила рішення, яким встановила граничну ціну на сиру нафту на рівні $60 (близько 55 євро) за барель.