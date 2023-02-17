США та "Велика сімка" готують великий пакет санкцій проти РФ до 24 лютого, – Нуланд

США разом з партнерами у "Великій сімці" (G7) готують новий масштабний пакет санкцій проти РФ, який планують оголосити до річниці вторгнення РФ в Україну.

Про це під час телефонного брифінгу з журналістами заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, передає "Європейська правда".

"Я думаю, ближче до 24 числа ви побачите новий великий пакет санкцій як з боку США, так і усіх наших партнерів по G7. Ці санкції розширять і поглиблять запроваджені раніше обмежень у певних категоріях, пов’язаних, зокрема, з обмеженням потоку технологій й обладнанням для російської оборонної промисловості тощо", – сказала Нуланд.

Крім того, готуються індивідуальні покарання для осіб, які причетні або докладають безпосередніх зусиль на підтримку війни проти України.

Нуланд додала, що санкції також можуть бути оголошені проти інших країн, які допомагають РФ обходити введені раніше обмеження у різні способи. Йдеться, зокрема, про схеми поставок до Росії із третіх країн ноутбуків, холодильників, іншої побутової техніки з електронними компонентами, які можна використовувати для воєнної машини РФ.

"Ми збираємося також розширити наш експортний контроль, щоб охопити країни, які допомагають Росії. Ми публічно говорили про Іран, КНДР, Китай. Але також є інші країни, які використовуються для обходу санкцій", – додала вона.

Нагадаємо, 15 лютого Єврокомісія офіційно презентувала десятий пакет санкцій проти РФ. Його планують ухвалити до 24 лютого – річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За словами президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн, нові експортні заборони охоплять товари на понад 11 млрд євро.

Однак посли Європейського Союзу не змогли досягти згоди щодо нового пакету санкцій проти Росії під час дискусій 15 лютого.