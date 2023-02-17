БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
280 0

Відновлено рух поїздів на двох ділянках на кордоні з Польщею, – Мінінфраструктури

укрзалізниця

На двох ділянках на кордоні з Польщею відновили відновили рух поїздів. Для цього "Укрзалізниця" відремонтувала майже 70 кілометрів колій та оновила 10 мостів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що "Укрзалізниця" також відремонтувала вокзальну інфраструктуру в Хирові, Нижанковичах та Старжаві.

"Завдяки завершенню цих проектів ми суттєво наростимо пропускну спроможність нашого західного кордону, зокрема його ключового напрямку – польського. Це додаткові можливості для експортерів, додаткові логістичні шляхи для транспортування міжнародної допомоги Україні та прискорення практичної інтеграції України в європейський ринок", – зазначив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Крім того, у відомстві наголосили, що також продовжується розвиток автомобільної прикордонної інфраструктури в межах проєкту "Відкритий кордон", ініційованого президентами України та Польщі.

Зокрема, відкрито для руху пустих вантажівок пункт пропуску "Нижанковичі – Мальховіце", модернізовано та збільшено пропускну спроможність пункту "Краківець – Корчова", а також знайдено інфраструктурне рішення для зменшення черг в пункті "Ягодин – Дорогуськ".

Автор: 

кордон (1132) Польща (2436) Укрзалізниця (4772) Мінінфраструктури (1376)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 