Українці подали понад 325 тисяч повідомлень про знищене чи пошкоджене житло через "Дію", – Шмигаль

Через портал "Дія" українці подали понад 325 тисяч заявок на компенсацію знищеного чи пошкодженого внаслідок війни житла.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

За його словами, відновлення житла українців – пріоритетний напрямок швидкої відбудови, і на це мають бути спрямовані кошти від конфіскованих російських активів.

Шмигаль наголосив, що наразі уряд активно готується до запуску відновлювальних проєктів у житловому секторі.

Як додав голова уряду, ці заявки були проаналізовані у розрізі регіонів під час наради за участю Мінінфраструктури, Мін’юсту, Мінцифри та Агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Також на нараді обговорили механізм роботи реєстру, де фіксуються руйнування внаслідок війни, та визначили три напрямки відшкодування: на поточний ремонт, на капітальні ремонтні роботи та на повну відбудову зруйнованого житла.

"Розраховуємо на якнайшвидше ухвалення законопроєкту 7198 про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок терористичних дій РФ", – підсумував прем’єр.

Як повідомлялося, станом на осінь 2022 року понад 2,4 млн українців мешкали у пошкодженому чи зруйнованому житлі.