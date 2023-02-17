Український "Ашан" "шокований" розслідуванням про допомогу окупантам та вимагає пояснень від французького офісу
Auchan Україна вимагає пояснень від французького офісу після того, як журналісти виявили, що російська "дочка" компанії відправляла допомогу армії РФ.
Про це йдеться у заяві Auchan Україна у Facebook.
"Auchan Україна вимагає пояснень від французького офісу! Ми шоковані інформацією, яка була опублікована в журналістському розслідуванні щодо допомоги армії країни-агресорки", – зазначили в компанії.
У пресслужбі наголосили, що терміново звернулись до головного офісу у Франції.
"Вони цю інформацію спростовують. Ми очікуємо на офіційну комунікацію", – підкреслили в Auchan Україна.
Як повідомлялося, журналісти The Insider спільно із Le Monde та Bellingcat провели розслідування, під час якого з'ясувалося, що російський "Ашан" від початку повномасштабного вторгнення в Україну постачав товари для російських військових на окупованих територіях України.
При цьому, у деяких регіонах поставки організовувалися за безпосередньої взаємодії з місцевими органами влади. Також "Ашан" допомагав військкоматам набирати мобілізованих із числа своїх співробітників.
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