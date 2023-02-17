Валютна виручка від експорту чорних металів впала у січні у 6 разів

Металургійні підприємства України у січні поточного року експортували чорних металів на $165,69 млн, що у 6,2 рази менше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

За даними Державної митної служби, таким чином, чорні метали забезпечили 5,29% надходжень від експорту товарів з України, рік тому цей показник становив 17,01%, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Водночас у січні імпорт аналогічної продукції зменшився на 50% – до $68,59 млн.

Крім того, експорт металевих виробів у січні зменшився на 48,8% – до $62,13 млн. При цьому імпорт такої продукції зменшився на 35,2% – до $51,26 млн.

Як повідомлялося, металургійні підприємства України у 2022 році зменшили надходження від експорту чорних металів на 67,5% порівняно з 2021 роком – до $4,53 млрд. На чорні метали за цей період припало 10,26% загального обсягу надходжень від експорту товарів порівняно із 20,49% у 2021 році.