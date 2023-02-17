Державний "Нафтогаз" знайшов кошти на запуск мережі магазинів з продажу плит і котлів

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" після запуску онлайн-магазину планує відкриття мережі центрів обслуговування клієнтів по всій Україні, де продаватиме газове обладнання.

Про це розповів директор ГПК "Нафтогаз України" Сергій Бєляєв, пише українська редакція Forbes.

За його словами, перші три клієнтські центри планується відкрити у Києві у першому півріччі, зараз компанія шукає для них приміщення.

Бєляєв уточнив, що загалом "Нафтогаз" хоче відкрити десятки клієнтських просторів у всіх обласних центрах.

Для запуску центрів обслуговування клієнтів "Нафтогаз" планує розширити штат. У кожному магазині буде працювати принаймні дві людини.

У клієнтських просторах площею до 200 кв. м "Нафтогаз" планує продавати котли, газові колонки, газові плити, пропонувати послуги зі встановлення і обслуговування обладнання. Асортимент товарів частково буде таким, як в онлайн-магазині.

Бєляєв уточнив, що запуск сайту для продажу цієї продукції обійшовся держкомпанії у $10 000, а відкриття одного клієнтського центру обійдеться в рази дорожче.

Водночас він відмовився назвати суму інвестицій у мережу магазинів, спрогнозувавши, що строк їх окупності становитиме до чотирьох років.

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Нагадаємо, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" входить до групи "Нафтогаз". Наприкінці 2021 року компанія постачала газ 1,8 млн клієнтів, рік потому, після передачі їй у червні минулого року клієнтів більшості регіональних газопостачальних компаній – близько 25 млн осіб або близько 98% побутових споживачів газу в країні.

"Нафтогаз" має центри обслуговування у кількох регіонах України, свідчать дані на сайті компанії.

У січні компанія запустила власний онлайн-магазин із продажу техніки та приладів.

Розробка сайту коштувала трохи більше $10 000, каже Бєляєв. За його даними, за місяць роботи сайт онлайн-магазину відвідали понад 200 000 користувачів. "Перші замовлення були оформлені вже за декілька годин після запуску", – додає Бєляєв. За місяць магазин продав товарів на суму, що набагато перевищує сотні тисяч гривень, каже він.