БЕБ арештувало київську компанію за несплату орендної плати за землю на 123 мільйонів

Бюро економічної безпеки в Києві арештувало корпоративні права компанії у вигляді 100% частки статутного капіталу, вартістю майже 178 млн грн.

Як повідомляє пресслужба БЕБ, це товариство викрито в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

За даними слідства, службові особи компанії, з метою ухилення від сплати податків, з 2017 по 2019 роки, умисно та протиправно не зазначили нормативну грошову оцінку земельних ділянок у податковій декларації.

"Це призвело до ухилення від сплати 123 млн грн орендної плати за дві земельні ділянки площею понад 40 га у Дарницькому районі столиці. Наразі на корпоративні права товариство накладено арешт. Вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі", – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків), здійснюють детективи Територіального управління БЕБ у місті Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.