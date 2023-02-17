Бракує грошей на війну: Кремль хоче "добровільно" зібрати з російського бізнесу 300 мільярдів рублів

Уряд Росії планує зібрати з бізнесу близько 300 мільярдів рублів у якості "добровільного" внеску до державного бюджету, у Кремлі вважають таку ідею поширеною світовою практикою.

Про це заявив прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков, пише місцеве видання "Коммерсант".

"У різних країнах у різні періоди ця практика застосовувалася. Наразі триває обговорення уряду та бізнесу", – сказав речник Кремля.

Він запевнив, що збір "добровільний".

"Але взагалі взаємодія бізнесу та держави – це дорога з двостороннім рухом. Треба, щоб та й інша сторона усвідомлювала потреби країни та реалії, в яких ми живемо",– сказав Пєсков.

Раніше міністр фінансів РФ Антон Сілуанов повідомив, що російський уряд сподівається поповнити бюджет за рахунок "добровільних" внесків від великого бізнесу на 300 млрд рублів. Від нього звільнять компанії нафтогазового сектору (для них податки підвищили окремим законом) та малого бізнесу.

"Ми розраховуємо, що це буде близько 300 млрд руб... Деталі зараз узгоджуються з нашими підприємцями, і я впевнений, що найближчим часом ми знайдемо той оптимальний для бізнесу інструмент, яким він братиме участь у фінансуванні, по суті, державних програм", – розповів російський міністр.

За словами Сілуанова, великий російський бізнес сам пропонував добровільно доплатити у держбюджет.

Однак голова Російського союзу промисловців та підприємців Олександр Шохін раніше зазначав, що компанії обговорювали цю ідею з урядом близько двох місяців і дійшли висновку, що її неможливо реалізувати.

За оцінкою Мінфіну, в 2023 дефіцит бюджету Росії повинен скласти 3 трлн руб. За підсумками січня він перевищує 1,5 трлн рублів.

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Як повідомлялося, за даними Мінфіну РФ, нафтогазові доходи бюджету Росії у січні склали 426 млрд рублів, що на 46% менше, ніж у січні 2022 року і на 53% менше, ніж у грудні. Ненафтогазові доходи бюджету РФ у січні становили 931 млрд рублів і знизилися до січня 2022 року на 28%.

Водночас витрати федерального бюджету зросли до 3,12 трильйона рублів за місяць, перевищивши показники січня минулого року на 59%. Таким чином, дефіцит бюджету РФ у січні сягнув 1,76 трильйона рублів (близько $25 млрд), що співставно з дефіцитом федерального бюджету за весь минулий рік, який становив приблизно 3,3 трильйона рублів.

Через падіння нафтогазових доходів Мінфін у січні вперше з 2020 року відновив продаж валюти у еквіваленті 54,5 млрд рублів на місяць. У лютому російський Мінфін збільшить продаж валюти через зниження нафтогазових доходів бюджету майже втричі.