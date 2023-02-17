Суд з другої спроби арештував затриманого на хабарі Лозинського колишнього заступника Кубракова

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) змінила запобіжний захід для викритого при отриманні хабаря колишнього заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського з домашнього арешту на тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 50,24 млн грн.

Як повідомляє пресслужба суду, рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Таким чином Апеляційна палата задовольнила скаргу прокурора на рішення ВАКС, який 24 січня обрав для Лозинського запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 22 березня.

При цьому раніше суд арештував підприємця Сергія Кривого, якого підозрюють у організації хабаря на $400 тисяч Василю Лозинському, із альтернативою внесення застави у розмірі 100 млн грн. Кількох інших підозрюваних у цій справі ВАКС також заарештував, призначивши їм менші суми застави.

Як повідомлялося, 22 січня детективи затримали заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського під час отримання хабаря у розмірі $400 тис. за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки для проходження опалювального сезону. Того ж дня Кабмін ухвалив рішення про його звільнення.

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Нагадаємо, на початку листопада минулого року Кабінет міністрів призначив першого заступника міністра розвитку громад та територій Василя Лозинського виконувачем обов’язків керівника відомства. Це відбулося після того, як очільника Мінрегіону Олексія Чернишова призначили головою правління НАК "Нафтогаз України".

Після цього державний інститут "УкрНДІВодоканалПроект" Мінрегіону уклав п’ять угод на постачання обладнання для підвозу води за відсутності електроенергії на 535 млн грн. Крім того, "УкрНДІВодоканалПроект" Мінрегіону замовив пересувних котелень для опалення окремих будівель в різних містах України на 797,52 млн грн.

Лозинський обіймав посаду першого заступника Міністра розвитку громад та територій з травня 2020 року, до цього працював першим заступником голови Львівської обласної державної адміністрації.

У грудні минулого року Кабінет міністрів об’єднав міністерства інфраструктури та розвитку громад та територій, а Лозинського призначили заступником об'єднаного міністерства, яке очолив Олександр Кубраков.