Україна може відновити торгівлю квотами на викиди парникових газів за два роки, – Міндовкілля

Україна буде готова брати участь у торгівлі квотами на викид СО2 та може розпочати її вже у 2024-2025 роках.

Про це розповів міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Руслан Стрілець, пише Інтерфакс-Україна.

"Україна може вже у 2024-2025 роках вийти на торгівлю квотами. Питання не стоїть на паузі. У 2023 році ми вже підписали угоду зі Швейцарською Конфедерацією, підписали відповідний меморандум із Японією, і ще з багатьма країнами зараз ведуться переговори щодо укладання угод вже безпосередньо з торгівлі квотами за статтею 6 Паризької угоди", – сказав міністр.

"Вже маємо певні кроки, а не лише розмови", – додав він.

За словами Стрільця, з 1 січня 2022 року в Україні впроваджується система моніторингу, звітності та перевірки на рівні встановлення.

"На сьогоднішній день у міністерстві зареєстровано вже понад тисячу установок, і ми вже отримуємо звіти", – повідомив Стрілець.

За його словами, через повномасштабне вторгнення РФ у країну процес дещо сповільнився, але рух продовжується.

Крім того, у рамках підготовки до торгівлі квотами команда Мінприроди готує законопроєкт, який дасть змогу збудувати систему верифікації моніторингу викидів парникових газів.

Єврокомісар з навколишнього середовища Віргініюс Сінкявічус на нещодавньому спільному засіданні з урядом України констатував, що фокус-діалог ЄС та України щодо Європейської "зеленої" угоди та "зеленого" переходу через війну поставлено на паузу.

За його словами, Брюссель готовий поновити його, коли Україна буде готова. Синкявічус наголосив на важливості впровадження Україною функціонуючої системи моніторингу, звітності та перевірки на рівні встановлення як перший крок до створення ETS (система торгівлі квотами на викиди).