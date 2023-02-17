Україна спростить оформлення пенсій і виплат на дитину для біженців у Європі, – Верещук

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій готує законопроєкт, який має спростити оформлення української пенсії та допомоги у зв’язку з народженням дитини для українських біженців за кордоном.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук під час наради щодо проблемних питань українських біженців у Польщі, повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

За її словами, механізм отримання української пенсії за кордоном передбачатиме спрощення процедури ідентифікації особи. Верещук додала, що відповідний законопроєкт буде подано на розгляд уряду вже найближчим часом.

Також на зустрічі розглядалося питання виплат допомоги при народженні дитини, коли така дитина з’явилась на світ за межами України. Наразі для призначення цієї допомоги батьки мають особисто приїхати в Україну.

Для вирішення проблеми Мінсоцполітики розробило проєкт нормативно-правового акта, згідно з яким один із батьків зможе з-за кордону надіслати заяву на призначення допомоги до органу соцзахисту в Україні. До такої заяви мають додаватись документи про народження дитини, які видаються в країні перебування.