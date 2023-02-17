Імпорт російської нафти в Індію в січні зріс до рекорду
Імпорт російської нафти в Індію в січні зріс до рекордних 1,4 млн барелів на день (б/д), що на 9,2% більше, ніж у грудні, при цьому Росія досі є найбільшим місячним продавцем нафти в Індію, за нею йдуть Ірак і Саудівська Аравія.
Згідно з даними торгових джерел, минулого місяця російська нафта становила близько 27% від 5 млн барелів сирої нафти, імпортованих Індією, третім за величиною імпортером і споживачем нафти в світі, пише Reuters.
Імпорт нафти в Індію зазвичай зростає в грудні та січні, оскільки державні нафтопереробні заводи уникають зупинок на технічне обслуговування в першому кварталі, щоб досягти річних цільових показників виробництва, встановлених урядом.
Нафтопереробники в Індії, які рідко купували російську нафту через дорогу логістику, стали ключовим нафтовим клієнтом Росії, розкуповуючи сиру нафту за зниженими цінами після введення санкцій проти Росії за розв'язану нею війну в Україні.
Згідно з даними, зростання закупівель російської нафти призвело до скорочення індійського імпорту з Близького Сходу до найнижчого рівня в 48%, а країни-члени Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) впали до найнижчого рівня за всю історію.
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Треба нафта для бензину, звісно, без неї ніяк тут, і у великій кількості. А от експорт говядіни в Індію немає перспективи, але то проблема Аргентини, а не РФ)
А ще як відомо якщо ложку індійської нафти покласти в бочку російської нафти, вона в наслідок хімічної реакції виходить з під санкцій)