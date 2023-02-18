Енергосистема повертається до нормальної роботи після ранкової атаки ворога, дефіциту потужності немає, – "Укренерго"

Під час ранкової ракетної атаки росіян "Укренерго" застосовувало превентивні відключення для мінімізації можливих наслідків атаки. Наразі енергосистема повертається до нормальної роботи.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Також зазначається, що споживання електроенергії 18 лютого значно нижче, ніж у п’ятницю, що характерно для вихідного дня. Дефіциту потужності в енергосистемі немає та не прогнозується.

Наголошується, що після ранкової атаки електростанції повертаються до нормальної роботи, їх потужності достатньо для покриття споживання у повному обсязі. При цьому відсутній імпорт електроенергії зі Словаччини.

"Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту в потужності в енергосистемі. Водночас у разі зміни ситуації та при зростанні споживання можливе застосування відключень. Заміри фактичного споживання у вихідні дні не проводяться", – додали в "Укренерго".

В Одесі все ще діють мережеві обмеження, викликані значним пошкодженням енергетичної інфраструктури. Тому для уникнення перевантаження обладнання застосовуються графіки погодинних відключень.

Як відомо, вранці 18 лютого російські військові випустили по Україні чотири крилаті ракети "Калібр", дві з них збили сили ППО.