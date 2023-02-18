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Ворожі ракети пролетіли над Південноукраїнською АЕС під час ранкової атаки, – "Енергоатом"

аес,південноукраїнська

У суботу, 18 лютого, під час чергової масованої ракетної атаки РФ на Південноукраїнській АЕС зафіксовані прольоти двох ворожих крилатих ракет.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що повітряні об’єкти рухалися руслом Південного Бугу в напрямку Первомайська, що на Миколаївщині, й пролетіли небезпечно близько до ядерного об’єкту.

"Загроза поцілити в реактор з можливими наслідками – ядерною катастрофою – знову була високою. Це черговий акт ядерного терроризму РФ, що загрожує безпеці всього світу", – наголосили в компанії.

Наголошується, що "Енергатом" вкотре звертається до МАГАТЕ з вимогою вжити всіх можливих заходів для припинення ядерного терроризму РФ, виводу військових формувань Росії з території Запорізької АЕС та встановлення демілітаризованої зони навколо неї, а також безпольотної – над усіма атомними об’єктами України.

Автор: 

росія (14226) Енергоатом (1200) Південноукраїнська АЕС (88)


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