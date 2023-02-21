БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
2 237 14

БЕБ звинуватила виробника молочної продукції "Волошкове поле" в ухиленні від сплати податків (оновлено)

масло

Бюро економічної безпеки викрило схему ухилення від сплати 42,4 млн грн податків сільськогосподарським товариством, яке належить народному депутату VII скликання, власнику низки відомих торгових марок молочної продукції.

Як повідомляє пресслужба БЕБ, за результатами обшуків за чотирма адресами в адміністративних та офісних будівлях сільськогосподарського приватного акціонерного товариства, зокрема на Кіровоградщині, вилучено фінансово-господарські документи та готівка в сумі понад 7,8 млн грн.

Правоохоронці встановили, що службові особи згаданого товариства, протягом 2021 року завищили податковий кредит в деклараціях з податку на додану вартість.

"Це сільськогосподарське підприємство, документально оформлювало фінансово-господарські операції із закупівлі зернових культур у суб’єктів господарювання з ознаками "фіктивності". Використання такої схеми призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в розмірі 42,4 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені за фактами умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, що кваліфікується за ч. 3 ст. 212 КК України.

У повідомленні БЕБ не вказано прізвища колишнього нардепа - власника підприємства, але за даними джерел Інтерфакс-Україна у правоохоронних органах, йдеться про екс-нардепів VII скликання Верховної Ради Олександра Табалова та його сина Андрія Табалова, а також їх ПрАТ "Юрія" (Черкаси), у якому кожен із власників володіє по 41,72% у статутному капіталі.

ПАТ "Юрія" – правонаступник Черкаського міськмолокозаводу із проектною потужністю 25 тонн переробки сировини на день. Підприємство є виробником молочної продукції під ТМ "Волошкове поле", входить до десятки найбільших українських виробників молока.

До складу підприємства входять дочірні підприємства "Юрія-2" – мережа фірмових магазинів та кіосків у Черкасах та "Юрія-транс" – автотранспортне підприємство, яке доставляє сировину та матеріали на переробку, продукцію у торгові точки, а також надає інші транспортні послуги.

Сировинною зоною підприємства є Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Київська та Вінницька області. Збір молока здійснюється у понад 200 населених пунктах.

Автор: 

аграрії (1324) податки (2441) Бюро економічної безпеки (417)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Нет таких компаний кто ухитрился оплатить все пятьдесят видов налогов и правильно оформить всю хитрую отчетность,есть те к кому не пришли или те,у кого якобы не заметили.
показати весь коментар
21.02.2023 13:04
+3
Эти ГНИды за январь отнесли к рисковых фиг знает сколько предприятий, причем по разным поводам, включая не сданную отчетность.
Для тех кто не в курсе: уже сданный отчет по которому есть квитанция № 2 или штамп налоговой о приеме отчетности вполне может получить статус "до відома", а это означает что отчет не сдан.
А потом начинается террор контрагентов: уберите рисковое из налогового кредита. Причем не просто уберите, а выпишите на себя налоговую - это чтобы у предприятий не было лишнего регистрационного лимита и нельзя было ситуацию отмотать назад.
показати весь коментар
21.02.2023 15:31
+2
) вообще, вот в США нет такого налога как ПДВ, и страна на первом в мире месте по ВВП, законодатель прогресса и развития частного бизнеса.

Это налог настолько мутный и несправедливый, что в Украине он по сути не может быть успешно применён.

Понятно, что проверяли, сельхоз производителей, но опять же, те, которые заточены на вывоз, иностранцы, они только выгребают из бюджета, и им никто ничего не блокирует, а простые, кто на внутренний рынок Украины работает, им как говорится, закон)
показати весь коментар
21.02.2023 16:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нет таких компаний кто ухитрился оплатить все пятьдесят видов налогов и правильно оформить всю хитрую отчетность,есть те к кому не пришли или те,у кого якобы не заметили.
показати весь коментар
21.02.2023 13:04 Відповісти
ооо ***** включилися, всьо ви абасралісь БЕБ
показати весь коментар
21.02.2023 15:27 Відповісти
Эти ГНИды за январь отнесли к рисковых фиг знает сколько предприятий, причем по разным поводам, включая не сданную отчетность.
Для тех кто не в курсе: уже сданный отчет по которому есть квитанция № 2 или штамп налоговой о приеме отчетности вполне может получить статус "до відома", а это означает что отчет не сдан.
А потом начинается террор контрагентов: уберите рисковое из налогового кредита. Причем не просто уберите, а выпишите на себя налоговую - это чтобы у предприятий не было лишнего регистрационного лимита и нельзя было ситуацию отмотать назад.
показати весь коментар
21.02.2023 15:31 Відповісти
46 млн, тіки податкового кредиту, думаю, там вистачає зв'язків, щоб такого не відбувалося втупу. Тут або реально обнал був, та щось пішло не так, або замовлення на знищення цього підприємства бо власник чимось не догодив
показати весь коментар
21.02.2023 15:41 Відповісти
"оформлювало фінансово-господарські операції із закупівлі зернових культур у суб'єктів господарювання з ознаками "фіктивності". Джерело: https://biz.censor.net/n3401168

А хто ж проводив цей податковий кредит по реєстрах щомісяця, цілий рік та ще й на 46 млн, тим самим підтверджуючі його законність, тобто не мав претензій до "фіктивності"?

А хто відповідає за перевірку ризикованих підприємств?

А де карна справа на засновників того конвертцентру, та не на бомжа чи наркомана або на втрачений паспорт, а на реального?

А з ким же він пов'язаний, цей таємний чарівник, що може робити дива, не допускаючі БЕБ до перевірки стіки часу , проводячі в податковій ці накладні в реєстрах, приймаючі щоквартально звіти та не співставляючі в них податкове зобов'язання з податковим кредитом на такі немаленькі суми, приймаючі пояснювальні супровідні листи та документи підтверджуючі реальність операцій?

) Хто ь це міг бути...
показати весь коментар
21.02.2023 15:38 Відповісти
А тут еще веселее. Налоговые от сельхозпроизводителей блокируются практически 100%, так как куплена 1 тонна зерна (на посев) а продают 100 тонн (вырастили урожай). То есть с высочайшей долей вероятности все эти поставщики в течении года проходили по сути постоянную проверку в процессе разблокирования накладных.
показати весь коментар
21.02.2023 15:48 Відповісти
) вообще, вот в США нет такого налога как ПДВ, и страна на первом в мире месте по ВВП, законодатель прогресса и развития частного бизнеса.

Это налог настолько мутный и несправедливый, что в Украине он по сути не может быть успешно применён.

Понятно, что проверяли, сельхоз производителей, но опять же, те, которые заточены на вывоз, иностранцы, они только выгребают из бюджета, и им никто ничего не блокирует, а простые, кто на внутренний рынок Украины работает, им как говорится, закон)
показати весь коментар
21.02.2023 16:02 Відповісти
Налог с продаж (который в США вместо НДС) применительно к нам будет в разы коррупционнее чем НДС или администрироваться на порядок сложнее.
показати весь коментар
24.02.2023 13:44 Відповісти
Хочуть віджати ....
показати весь коментар
21.02.2023 16:06 Відповісти
Збір молока здійснюється у понад 200 населених пунктах.от куди направлено основний удар - селяни молоко в канаву будуть виливати.підтримка села.
показати весь коментар
21.02.2023 18:02 Відповісти
" клюв не оросили" от і татаров прислав своїх кумів.
показати весь коментар
21.02.2023 18:31 Відповісти
поки "мудрий нарід" жере "марафон єдінства" та знімає локшину з вух, зе-мародери продовжують вбивати РЕАЛЬНИЙ БІЗНЕС, зокрема йдеться про виробника молочки. Ах оні нєхарошиє, щось десь не так оформили, десь спробували ухилитися від податків... Йо... вашу м.... так у вас же, сукі, у ВР монобидло (сорі монобільшість) так проголосуйте та зробіть оподаткування для виробників людським, зокрема зменшіть податки підприємств по зарплатні, зменшіть ПДВ і зробіть його повернення автоматичним, як у Європі (у нас це найкорумпованіший податок і всі про це знають) а потім вже качайте "права" та кидайте предяви підприємцям... У вас, мерзота, міністри крадуть мільярдами!!! у військових під час війни!!! І що??? Воно як сиділо з посмішкою дебіла так і сидить і хєр шо йому бкде, бо крав і ділився з ОП та з "найвеличнішим лідОром"... Сволота!!! А тут тиж ба, знайшли "прєступніков"... Всіх вас, зелені виродки, треба буде судити і за військовий колабораціонізм і за знищення економіки держави під час війни. Таких оху@ших штопаних гандонів-імітаторів при владі ше не було в державі...
показати весь коментар
21.02.2023 19:34 Відповісти
Не знаю наскільки чесно веде бізнес власник "Волошкового поля" Табалов, але чувак він "цікавий".

"На парламентських виборах https://uk.wikipedia.org/wiki/2012 2012 р. був обраний народним депутатом України за списком https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» .

11 грудня 2012 р. Олександр Табалов та його син https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрій відмовилися писати заяву про входження до складу парламентської фракції об'єднаної опозиції «Батьківщина». Розгорівся скандал. Табалова назвали першими https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0 «тушками» нового скликання.

Був одним з депутатів, що голосували за «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8_16_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F Диктаторські закони » у січні 2014 року.

Також один із 148 депутатів Верховної Ради України, які підписали https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%97_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D0%9A%D0%9F%D0%A3_%D0%B4%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%83 звернення до Сейму Республіки Польща з проханням визнати геноцидом поляків події національно-визвольної війни України 1942-1944 років.
Цей крок перший Президент України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA Леонід Кравчук кваліфікував як національну зраду."
показати весь коментар
21.02.2023 20:13 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 