БЕБ звинуватила виробника молочної продукції "Волошкове поле" в ухиленні від сплати податків (оновлено)
Бюро економічної безпеки викрило схему ухилення від сплати 42,4 млн грн податків сільськогосподарським товариством, яке належить народному депутату VII скликання, власнику низки відомих торгових марок молочної продукції.
Як повідомляє пресслужба БЕБ, за результатами обшуків за чотирма адресами в адміністративних та офісних будівлях сільськогосподарського приватного акціонерного товариства, зокрема на Кіровоградщині, вилучено фінансово-господарські документи та готівка в сумі понад 7,8 млн грн.
Правоохоронці встановили, що службові особи згаданого товариства, протягом 2021 року завищили податковий кредит в деклараціях з податку на додану вартість.
"Це сільськогосподарське підприємство, документально оформлювало фінансово-господарські операції із закупівлі зернових культур у суб’єктів господарювання з ознаками "фіктивності". Використання такої схеми призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в розмірі 42,4 млн грн", – йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування у кримінальному проваджені за фактами умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, що кваліфікується за ч. 3 ст. 212 КК України.
У повідомленні БЕБ не вказано прізвища колишнього нардепа - власника підприємства, але за даними джерел Інтерфакс-Україна у правоохоронних органах, йдеться про екс-нардепів VII скликання Верховної Ради Олександра Табалова та його сина Андрія Табалова, а також їх ПрАТ "Юрія" (Черкаси), у якому кожен із власників володіє по 41,72% у статутному капіталі.
ПАТ "Юрія" – правонаступник Черкаського міськмолокозаводу із проектною потужністю 25 тонн переробки сировини на день. Підприємство є виробником молочної продукції під ТМ "Волошкове поле", входить до десятки найбільших українських виробників молока.
До складу підприємства входять дочірні підприємства "Юрія-2" – мережа фірмових магазинів та кіосків у Черкасах та "Юрія-транс" – автотранспортне підприємство, яке доставляє сировину та матеріали на переробку, продукцію у торгові точки, а також надає інші транспортні послуги.
Сировинною зоною підприємства є Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Київська та Вінницька області. Збір молока здійснюється у понад 200 населених пунктах.
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Для тех кто не в курсе: уже сданный отчет по которому есть квитанция № 2 или штамп налоговой о приеме отчетности вполне может получить статус "до відома", а это означает что отчет не сдан.
А потом начинается террор контрагентов: уберите рисковое из налогового кредита. Причем не просто уберите, а выпишите на себя налоговую - это чтобы у предприятий не было лишнего регистрационного лимита и нельзя было ситуацию отмотать назад.
А хто ж проводив цей податковий кредит по реєстрах щомісяця, цілий рік та ще й на 46 млн, тим самим підтверджуючі його законність, тобто не мав претензій до "фіктивності"?
А хто відповідає за перевірку ризикованих підприємств?
А де карна справа на засновників того конвертцентру, та не на бомжа чи наркомана або на втрачений паспорт, а на реального?
А з ким же він пов'язаний, цей таємний чарівник, що може робити дива, не допускаючі БЕБ до перевірки стіки часу , проводячі в податковій ці накладні в реєстрах, приймаючі щоквартально звіти та не співставляючі в них податкове зобов'язання з податковим кредитом на такі немаленькі суми, приймаючі пояснювальні супровідні листи та документи підтверджуючі реальність операцій?
) Хто ь це міг бути...
Это налог настолько мутный и несправедливый, что в Украине он по сути не может быть успешно применён.
Понятно, что проверяли, сельхоз производителей, но опять же, те, которые заточены на вывоз, иностранцы, они только выгребают из бюджета, и им никто ничего не блокирует, а простые, кто на внутренний рынок Украины работает, им как говорится, закон)
"На парламентських виборах https://uk.wikipedia.org/wiki/2012 2012 р. був обраний народним депутатом України за списком https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» .
11 грудня 2012 р. Олександр Табалов та його син https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрій відмовилися писати заяву про входження до складу парламентської фракції об'єднаної опозиції «Батьківщина». Розгорівся скандал. Табалова назвали першими https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0 «тушками» нового скликання.
Був одним з депутатів, що голосували за «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8_16_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F Диктаторські закони » у січні 2014 року.
Також один із 148 депутатів Верховної Ради України, які підписали https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%97_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D0%9A%D0%9F%D0%A3_%D0%B4%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%83 звернення до Сейму Республіки Польща з проханням визнати геноцидом поляків події національно-визвольної війни України 1942-1944 років.
Цей крок перший Президент України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA Леонід Кравчук кваліфікував як національну зраду."