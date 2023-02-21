БЕБ звинуватила виробника молочної продукції "Волошкове поле" в ухиленні від сплати податків (оновлено)

Бюро економічної безпеки викрило схему ухилення від сплати 42,4 млн грн податків сільськогосподарським товариством, яке належить народному депутату VII скликання, власнику низки відомих торгових марок молочної продукції.

Як повідомляє пресслужба БЕБ, за результатами обшуків за чотирма адресами в адміністративних та офісних будівлях сільськогосподарського приватного акціонерного товариства, зокрема на Кіровоградщині, вилучено фінансово-господарські документи та готівка в сумі понад 7,8 млн грн.

Правоохоронці встановили, що службові особи згаданого товариства, протягом 2021 року завищили податковий кредит в деклараціях з податку на додану вартість.

"Це сільськогосподарське підприємство, документально оформлювало фінансово-господарські операції із закупівлі зернових культур у суб’єктів господарювання з ознаками "фіктивності". Використання такої схеми призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в розмірі 42,4 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені за фактами умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, що кваліфікується за ч. 3 ст. 212 КК України.

У повідомленні БЕБ не вказано прізвища колишнього нардепа - власника підприємства, але за даними джерел Інтерфакс-Україна у правоохоронних органах, йдеться про екс-нардепів VII скликання Верховної Ради Олександра Табалова та його сина Андрія Табалова, а також їх ПрАТ "Юрія" (Черкаси), у якому кожен із власників володіє по 41,72% у статутному капіталі.

ПАТ "Юрія" – правонаступник Черкаського міськмолокозаводу із проектною потужністю 25 тонн переробки сировини на день. Підприємство є виробником молочної продукції під ТМ "Волошкове поле", входить до десятки найбільших українських виробників молока.

До складу підприємства входять дочірні підприємства "Юрія-2" – мережа фірмових магазинів та кіосків у Черкасах та "Юрія-транс" – автотранспортне підприємство, яке доставляє сировину та матеріали на переробку, продукцію у торгові точки, а також надає інші транспортні послуги.

Сировинною зоною підприємства є Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Київська та Вінницька області. Збір молока здійснюється у понад 200 населених пунктах.