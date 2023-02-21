Фінтех-стартап Revolut не може отримати ліцензію у Великій Британії через російського співзасновника, – ЗМІ

Фінтех-стартап Revolut не може отримати у Великій Британії банківську ліцензію через російське коріння співзасновника компанії Миколи Сторонського та низку інших проблем.

Як пише The Guardian, компаніяпонад два роки не може отримати британську банківську ліцензію, щоб мати право на розміщення депозитів та надання кредитних послуг, передає NV.

За даними видання, регулятори вважають ризикованим видачу ліцензій компанії з російським співзасновником. Також Revolut має проблеми з термінами подання звітності.

Деякі співрозмовники The Guardian вважають, що обережність регуляторів цілком виправдана, оскільки за останні кілька років стартап зіштовхнувся із низкою проблем. Зокрема згадуються затримка подання звітності, порушення нормативних актів ЄС, штрафи, звинувачення Сторонського у зв'язках із РФ та агресивне робоче середовище у компанії.

Зазначається, що важкі умови роботи нібито спричинили вихід з компанії низки ключових співробітників. Дехто припускає, що всьому винен стиль управління Сторонського.

Також видання зазначає, що у 2019 році стало відомо про розслідування Управління з питань фінансового контролю (FCA) щодо Revolut. Воно розпочалося після того, як у 2016 році інформатор заявив, що фінтех-стартап не проводив адекватних перевірок щодо відмивання грошей та неналежним чином позначав підозрілі платежі.

Крім того, британські регулятори знають про проблеми, виявлені їхніми литовськими колегами, де Revolut отримала банківську ліцензію в ЄС у 2018 році. Там компанія зіткнулася з двома парламентськими розслідуваннями через зв'язки з РФ і була покарана за порушення законодавства, витік даних та несвоєчасне подання фінансової звітності.

Проблеми з термінами подання звітності є актуальними також і для Великої Британії, де Revolut загрожує штраф.

Засновник Revolut Микола Сторонський емігрував до Великої Британії у 20 років і має британське громадянство. Але як зазначає The Guadian, він має родинні зв'язки, які співробітники західних розвідок та британські правоохоронні органи вважають підозрілими.

Зокрема, батько банкіра Микола Сторонський-старший є топменеджером підсанкціонного російського "Газпрому".

У жовтні минулого року Україна ввела санкції проти Сторонського-старшого, заявивши, що він "відповідальний за матеріальне та фінансове забезпечення дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України".

Як зазначає The Guardian, незважаючи на низку питань, за чутками, дозвіл Revolut на отримання банківської ліцензії може бути надано протягом кількох тижнів.

Revolut була заснована у 2015 році в Лондоні випускником МФТІ та РЕШ росіянином Миколою Сторонським, який працював трейдером Lehman Brothers та Credit Suisse, та українцем Владиславом Яценком, який був експертом з інформаційних технологій у Deutsche Bank та UBS Group. Вони обидва мають британське громадянство.