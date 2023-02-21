Британський банківський гігант HSBC оцінив збитки через продаж бізнесу в Росії у $300 мільйонів

HSBC сподівається завершити продаж свого російського бізнесу в першій половині 2023 року.

Водночас банк підтвердив, що угода все ще очікує на схвалення російських регуляторних органів, повідомляє Reuters із посиланням на річний звіт HSBC за 2022 рік.

При цьому найбільший банк Європи вже відобразив збиток у розмірі $300 мільйонів від очікуваного продажу російського бізнесу

Як повідомлялося, у липні минулого року британська банківська група HSBC Holdings Plc оголосила про продаж свого російського підрозділу місцевому "Експобанку". Тоді Reuters зауважувало, що HSBC міг встигнути підписати угоду до того, як Москва заявила, що блокуватиме продаж російського бізнесу іноземних банків у відповідь на обмеження, накладені на російські банківські установи у Європі.

Завершення угоди означало б офіційний вихід HSBC з Росії, але банк уточнював, що транзакція все ще має отримати схвалення російських регуляторів.

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HSBC припинив надання роздрібних банківських послуг в Росії кілька років тому і обслуговує переважно корпоративних клієнтів. Загальні активи підрозділу становили 89,9 млрд рублів ($1,4 млрд) станом на червень 2021 року.

У квітні 2021 року HSBC заявив, що не обслуговуватиме нових клієнтів в Росії, але не збирається повністю виходити з країни, оскільки несе відповідальність перед своїми міжнародними корпоративними клієнтами.

Підрозділ HSBC у Росії пропонував широкий спектр кредитних та інвестиційних банківських послуг для внутрішніх та міжнародних корпоративних клієнтів. До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у ньому працювало близько 200 спеціалістів.

"Експобанк", який належить російському підприємцю Ігорю Кіму, має представництва в більш ніж 50 містах Росії та надає корпоративні та роздрібні банківські послуги. Ні банк, ні його власник під санкції не потрапили.