На фінансування фізкультури та спорту цьогоріч передбачено 4 мільярди, – Мінфін

У державному бюджеті України на 2023 рік на фінансування розвитку фізичної культури та спорту передбачено 3,9 млрд грн, що майже на рівні профінансованих видатків минулого року.

Як ідеться в повідомленні Міністерства фінансів, зокрема, кошти спрямовано на такі напрямки:

2,7 млрд грн – проведення та участь у більше ніж 2 тис. міжнародних та державних спортивних заходах різного рівня з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю. Участь у них будуть брати понад 8 тис. українських спортсменів, а також забезпечуватиметься діяльність 16 державних закладів та установ у сфері фізичної культури і спорту.

– проведення та участь у більше ніж 2 тис. міжнародних та державних спортивних заходах різного рівня з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю. Участь у них будуть брати понад 8 тис. українських спортсменів, а також забезпечуватиметься діяльність 16 державних закладів та установ у сфері фізичної культури і спорту. 0,5 млрд грн – створення належних умов для забезпечення тренувального процесу українських спортсменів на підтримку та розвиток спортивної інфраструктури. Ці видатки будуть забезпечені переважно за рахунок коштів спеціального фонду - за рахунок надходжень від плати за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності.

– створення належних умов для забезпечення тренувального процесу українських спортсменів на підтримку та розвиток спортивної інфраструктури. Ці видатки будуть забезпечені переважно за рахунок коштів спеціального фонду - за рахунок надходжень від плати за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності. 0,4 млрд грн – проведення понад 300 масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів серед усіх категорій населення, до яких дев’ять громадських об’єднань фізкультурно-спортивного спрямування планують залучити до оздоровчої рухової активності майже 200 тис. осіб.

– проведення понад 300 масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів серед усіх категорій населення, до яких дев’ять громадських об’єднань фізкультурно-спортивного спрямування планують залучити до оздоровчої рухової активності майже 200 тис. осіб. 0,3 млрд грн – забезпечення підготовки та участі українських спортсменів у зимових Дефлімпійських, Європейських іграх, олімпійських фестивалях, у зимових Юнацьких Олімпійських іграх 2024 року. Фінансування розпочато у січні-лютому цього року для забезпечення підготовки та участі спортсменів у XVІ зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі та у ХХ зимових Дефлімпійських іграх.

– забезпечення підготовки та участі українських спортсменів у зимових Дефлімпійських, Європейських іграх, олімпійських фестивалях, у зимових Юнацьких Олімпійських іграх 2024 року. Фінансування розпочато у січні-лютому цього року для забезпечення підготовки та участі спортсменів у XVІ зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі та у ХХ зимових Дефлімпійських іграх. 79 млн грн– створення умов для фізичної активності громадян, зокрема внутрішньо переміщених осіб та забезпечення в регіонах фізкультурно-оздоровчої роботи як засобу їх соціально-психологічної реабілітації у межах реалізації ініційованого президентом України соціального проєкту "Активні парки – локації здорової України". Із них 54 млн грн – субвенція регіонам.

"В умовах війни, коли більше половини всіх видатків бюджету йдуть на захист нашої країни, ми знайшли ресурс, щоб профінансувати розвиток фізкультури та спорту в цьому році. Адже підтримка українського спорту та забезпечення підготовки і участі українських спортсменів в міжнародних змаганнях є пріоритетом держави. Тому для нас важливо підвищувати престиж та імідж держави на міжнародній арені та привертати увагу світової спортивної спільноти до України", – прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.