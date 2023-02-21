Індія зіткнулася з проблемами при оплаті за російську нафту через обмеження цін, – Bloomberg

Індійська державна нафтопереробна компанія Hindustan Petroleum зіштовхнувся з проблемами при проведенні платежів за російську нафту через запроваджене країнами "Великої сімки" та партнерами обмеження цін на неї.

За даними Bloomberg, індійська компанія відмовляється розкривати ціну на придбану російську нафту, а без цього західні банки відмовляються проводити операції, побоюючись порушення обмеження цін.

Неназваний топменеджер компанії уточнив, що раніше Hindustan Petroleum оплачує російську нафти в доларах США, дирхамах ОАЕ та російських рублях, в індійських рупіях досі транзакцій не було.

На його думку, проблеми з оплатою навряд чи вплинуть на імпорт російської нафти до Індії, оскільки сторони вже шукають можливі обхідні шляхи.

Hindustan Petroleum цього фінансового року (закінчиться 31 березня 2023 року) планує переробити 15 млн тонн імпортної нафти, 2 млн тонн з цього обсягу придбані на спотовому ринку у Росії.

Наступного року компанія сподівається збільшити спотові закупівлі російської нафти. Крім того, з Москвою йдуть переговори про постачання нафти за строковими контрактами, стверджує Bloomberg.

Hindustan Petroleum управляє нафтопереробними заводами в Мумбаї та Вісакхапатнамі. Bloomberg зауважує, що можливості компанії переробляти російську нафту обмежені через відсутність модернізованих потужностей, які здатні переробляти важку нафту.

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Як повідомлялося, за даними російського Мінфіну, середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals у січні 2022 року склала $49,48 за барель, що в 1,7 раза нижче, ніж у січні 2022 року ($85,64 за барель). У грудні 2022 року середня ціна Urals зменшилась до $50,47 за барель, порівняно із $66,47 за барель у листопаді та $70,62 за барель – у жовтні минулого року.

Знижка на російську нафту Urals почала зростати після повномаштабного вторгнення РФ в Україну, вона значно зросла після запровадження механізму обмеження цін на російську нафту країнами "Великої сімки". Цей механізм дозволяє західним компаніям надавати послуги для її транспортування лише, якщо її ціна менша $60 за барель.

Раніше у січні під час наради зі своїми урядовцями Путін визнав, що падіння цін на російську нафту внаслідок збільшення дисконту на неї може створити проблеми для російського бюджету, і закликав надати пропозиції, як не допустити цього.