Литва профінансує пілотний проєкт з переведення енергетичного обладнання на новий клас напруги

Уряд Литви профінансує розробку проєкту переведення енергомереж Миколаївської області на клас напруги 20/0,4 кВ замість існуючого 10/0,4 кВ.

За словами в.о. гендиректора ПАТ "Миколаївобленерго" Вадима Данилківа, укладений між оператором та Міжнародним енергетичним кластером розроблення передбачає фінансування розробки проєкту у розмірі 8,2 млн грн, передає Інтерфакс-Україна.

"Предметом договору є виконання проєктної роботи "Реновація енергетичної інфраструктури "Миколаївобленерго" з переведенням на клас напруги 20 кВ", – сказав керівник компанії.

Данилків уточнив, що його розроблятимуть українські проєктні організації, що входять до Енергетичного кластеру за участю провідних вищих навчальних закладів України та Литви, зокрема Вільнюського університету, Каунаського технологічного університету.

За його словами, загальний термін виконання робіт становить 210 календарних днів з моменту укладання договору та отримання вихідних даних.

Після закінчення певних етапів розробки проекту "Миколаївобленерго" шукатиме запроєктоване обладнання та фінансування міжнародних донорів.

Голова "Миколаївобленерго" додав, що проєктна робота – лише перший етап комплексної реконструкції електричних мереж області, яка дозволить побудувати єдину сучасну електроенергетичну систему на новітніх принципах та елементній базі.

Він уточнив, що проєкт реалізовуватиметься на території всієї Миколаївської області, але першими пілотними об'єктами будуть постраждалі підстанції та лінії електропередачі на деокупованих територіях Баштанського та Миколаївського районів.

Енергетик пояснив, що загалом завдяки реалізації проекту споживачі отримають більш якісну послугу розподілу електроенергії, зменшиться кількість та тривалість перерв електропостачання, підвищиться рівень надійності електромереж та якість електроенергії.

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Як повідомлялося, Миколаївcька область стане пілотною для реалізації проєкту відновлення пошкоджених об’єктів енергетичної системи України, одним з етапів якого стане перехід на більш сучасне та енергоефективне обладнання класу напруги 20/0,4 кВ замість 10/0,4 кВ, що використовується зараз.

Проєкт буде реалізовано в рамках Меморандуму про співробітництво, укладеного з Міжнародним енергетичним кластером у жовтні минулого року, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Міжнародний енергетичний кластер – об'єднання семи підприємств, які виробляють та постачають енергетичне обладнання, металоконструкції, виконують проєктні, будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи, роботи в галузі енергетики та телекомунікацій, а також п’яти партнерських наукових установ, які здійснюють діяльність у сфері енергетики. Члени МЕК та наукові партнери працюють над спільними проектами в Україні, Литві, Німеччині та інших країнах ЄС.