На ВЕС припало три чверті нових потужностей у відновлюваній енергетиці України минулого року

Частка доданої в 2022 році потужності вітроенергетичних станцій на фоні інших видів відновлюваної енергетики становила 76,5%.

Про це повідомив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков із посиланням на огляд вітроенергетичного ринку, проведений Секретаріатом УВЕА у співпраці з її дійсним членом LCF Law Group, пише Інтерфакс-Україна.

"За даними УВЕА та НКРЕКП у 2022 році кумулятивна потужність ВДЕ зросла на 106,6 МВт, без урахування домашніх СЕС, із яких 81,6 МВт – нові вітроенергетичні потужності, 8,8 МВт – нові БіоЕС, 15 МВт – нові СЕС ,2 МВт – нові гідроенергетичні потужності", – розповів голова асоціації.

Згідно з оглядом, до кінця 2022 року загальна встановлена потужність відновлюваної енергетики в Україні досягла 9,94 ГВт (без урахування окупованої території АР Крим), із яких встановлена вітроенергетична потужність дорівнює 1754,5 МВт.

Відтак частка ВЕС у загальній встановленій потужності сектору ВДЕ становить 17,7%, зазначається в огляді.

Наприкінці 2022 року Конеченков зазначав, що вітроенергетика мала набрати за рік майже 1 ГВт потужності, але в результаті наразі втратила цей потенціал. За його словами, п'ять вітротурбін знищено повністю внаслідок обстрілів, ще два пошкоджено тією чи іншою мірою, але, можливо, підлягають відновленню.