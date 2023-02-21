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Новини
8 258 24

У Євросоюзі не можуть знайти заморожені активи центробанку Росії на 300 мільярдів євро, – ЗМІ

золото,путін

Попри запевнення європейських чиновників, влада Євросоюзу наразі не змогла виявити активи Центрального Банку РФ (ЦБ РФ) на суму 300 млрд євро.

Про це пише видання Delfi із посиланням на джерела у Брюсселі та Києві.

За словами співрозмовників видання, обсяг резервів ЦБ РФ, знайдених у країнах ЄС до цього часу, значно нижчий від суми у 300 млрд євро, яка озвучувалася невдовзі після початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого минулого року.

Високопосадовець Єврокомісії підтвердив виданню, що європейська фінансова влада поки що не виявила цих коштів. За його словами, оцінки обсягів зарубіжних активів Росії ґрунтуються виключно на оцінках самого російського центробанку, зроблених до початку вторгнення в Україну.

Співрозмовник видання припустив, що насправді сума заблокованих активів значно нижча. Крім того, він нарікає на неузгодженість дій центральних банків країн-членів ЄС та недостатній обмін інформацією з відповідними органами Єврокомісії.

Джерело в одній із експертних груп, які здійснюють взаємодію між Україною, ЄС та США з питань санкційного тиску на Росію, також повідомило, що після блокування всіх операцій з російським центробанком у лютому минулого року встановити місцезнаходження всіх 300 млрд євро російських резервів досі не вдалося.

На його думку, це може бути пов'язано зі структурою управління російськими іноземними активами, яка, можливо, набагато складніша, ніж вважалося. Крім того, частина російських активів може зберігатися у приватних банках, співробітництво яких із фінансовою владою ЄС ще має забезпечити.

Читайте також: ЄС знайшов юридичні підстави спрямувати частину арештованих активів РФ на відновлення України, – Bloomberg

21 лютого 51 член Європарламенту на чолі з колишнім міністром закордонних справ Естонії Урмасом Паетом, колишнім міністром у справах ЄС Франції Наталі Луазо та колишнім міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським надіслали лист голові Євроради Шарлю Мішелю та голові Єврокомісії.

У листі міститься вимога створити єдиний реєстр заблокованих у ЄС коштів ЦБ РФ та російських олігархів із зазначенням розмірів та місцезнаходження цих коштів.

Європарламентарі стверджують, що досі такого реєстру не існує, а також вимагають, щоб Єврокомісія спонукала країни-члени ЄС ділитися з нею інформацією про заарештовані російські гроші.

Як повідомлялося, станом на лютий Єврокомісія встановила заморожені російські активи російських олігархів та юридичних осіб, внесених до санкційних списків, на загальну суму 21,5 млрд євро. Наразі Єврокомісія працює над блокуванням інших активів, зокрема Центробанку РФ. 

Деякі оцінки свідчать про те, що активи російського центрального банку, заморожені за кордоном, становлять $300 млрд. Офіційні особи ЄС повідомляли, що приблизно 33,8 млрд євро з них знаходяться на депозитах у ЄС, хоча ця цифра ще оцінюється. 

Водночас швейцарський банк Credit Suisse заблокував російські кошти на $19,1 млрд. Приблизно 4 мільярди франків із заморожених коштів належать людям, на яких накладені санкції Швейцарією. Решта заблокованих коштів можуть належати Центробанку РФ або особам, які опинилися у санкційних списках третіх країн.

Автор: 

росія (14271) Євросоюз (5124) заморожені активи (221)


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Топ коментарі
+9
Треба приймати резолюцію про визнання Росіі країною-терористом. Така резолюція надає легальне право заморозити і витручити кошти навідь з приватних банків. Усяким Швейцаріям не можна буде відкрутитися. Без резолюції будуть лише безкінечні перехованки
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22.02.2023 00:35
+7
Як в армії - міші з'їли: командир Міша,зампотил Міша,замполіт Міша.
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21.02.2023 20:57
+5
Оце так новина.
А на ці гроші багато у кого були плани.
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21.02.2023 20:25
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Оце так новина.
А на ці гроші багато у кого були плани.
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21.02.2023 20:25 Відповісти
Як в армії - міші з'їли: командир Міша,зампотил Міша,замполіт Міша.
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21.02.2023 20:57 Відповісти
в офшорі Ватікан ці гроші
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21.02.2023 21:09 Відповісти
Ех, промахнулися на старті ??
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21.02.2023 21:52 Відповісти
корупція тут ні до чого

єто другоє
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21.02.2023 22:30 Відповісти
"...оцінки обсягів зарубіжних активів Росії ґрунтуються виключно на оцінках самого російського центробанку..."
Було:
13.03.22 "Мінфін РФ визнав втрату доступу до золотовалютних резервів на $300 мільярдів"
https://biz.censor.net/news/3324658/minfin_rf_vyznav_vtratu_dostupu_do_zolotovalyutnyh_rezerviv_na_300_milyardiv
Можливо ці $300 мільярдів золотовалютних резервів існують тільки на папері мінфіну ерефії, а реально їх левову частку давно вкрали.)
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21.02.2023 22:54 Відповісти
похоже на то
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21.02.2023 23:35 Відповісти
Треба приймати резолюцію про визнання Росіі країною-терористом. Така резолюція надає легальне право заморозити і витручити кошти навідь з приватних банків. Усяким Швейцаріям не можна буде відкрутитися. Без резолюції будуть лише безкінечні перехованки
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22.02.2023 00:35 Відповісти
В лютому - на поч. березня минулого року ВБ повідомляла, що заморозила до 1.5 трлн. фунтів московських активів. США у свою чергу заморозили 320+ млрд. дол.
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22.02.2023 01:15 Відповісти
Так вони їх для себе залишили.
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22.02.2023 08:42 Відповісти
Їх зняти, точніше кудись вивести, не можуть, а от працювати на ті країни де ці гроші в банках, будуть довго.
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22.02.2023 09:00 Відповісти
Несподіванно
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22.02.2023 01:24 Відповісти
А в Угорщині не шукали?)) найпростіший варіант. Купують кацапи а платять мадяри
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22.02.2023 08:25 Відповісти
виявляється, навіть українському цирку дуже далеко до європейського.
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22.02.2023 09:32 Відповісти
Понятно, уже вернули втихую рашке. Ну прям история с "украинской" ракетой в Польше.
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22.02.2023 10:03 Відповісти
Але корупція в Україні, головне не переплутайте.
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22.02.2023 10:08 Відповісти
Заморожені активи нам не віддадуть. Вони працюють в західній економіці. Це не чемодан з налічкою.
Нам просто в черговий раз показали морквину перед носом(
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22.02.2023 10:16 Відповісти
Мда. Загубили
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22.02.2023 11:50 Відповісти
Ну то - краще шукайте .!! Не дрімайте ..
Кто іщет тот всєгда найдьот ..
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22.02.2023 12:34 Відповісти
А че, в банках тоже бывают мыши.
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22.02.2023 12:58 Відповісти
Враньё высшего сорта!! Это же не одна гривна ,а 300 лярдов евро!!.. Просто кто-то сильно не хочет . найти эти 300 млрд евро..
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22.02.2023 13:40 Відповісти
Греція
Австрія
Угорщина
Швейцарія
Франція

Тут треба шукати
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22.02.2023 14:39 Відповісти
Ну ... такоє ... Допомогають нам ібезповоротно і кредитами ... Вже це добре.

Не уявляю, що б було без підтримки колективного Заходу.
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22.02.2023 15:11 Відповісти

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