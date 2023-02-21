У Євросоюзі не можуть знайти заморожені активи центробанку Росії на 300 мільярдів євро, – ЗМІ

Попри запевнення європейських чиновників, влада Євросоюзу наразі не змогла виявити активи Центрального Банку РФ (ЦБ РФ) на суму 300 млрд євро.

Про це пише видання Delfi із посиланням на джерела у Брюсселі та Києві.

За словами співрозмовників видання, обсяг резервів ЦБ РФ, знайдених у країнах ЄС до цього часу, значно нижчий від суми у 300 млрд євро, яка озвучувалася невдовзі після початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого минулого року.

Високопосадовець Єврокомісії підтвердив виданню, що європейська фінансова влада поки що не виявила цих коштів. За його словами, оцінки обсягів зарубіжних активів Росії ґрунтуються виключно на оцінках самого російського центробанку, зроблених до початку вторгнення в Україну.

Співрозмовник видання припустив, що насправді сума заблокованих активів значно нижча. Крім того, він нарікає на неузгодженість дій центральних банків країн-членів ЄС та недостатній обмін інформацією з відповідними органами Єврокомісії.

Джерело в одній із експертних груп, які здійснюють взаємодію між Україною, ЄС та США з питань санкційного тиску на Росію, також повідомило, що після блокування всіх операцій з російським центробанком у лютому минулого року встановити місцезнаходження всіх 300 млрд євро російських резервів досі не вдалося.

На його думку, це може бути пов'язано зі структурою управління російськими іноземними активами, яка, можливо, набагато складніша, ніж вважалося. Крім того, частина російських активів може зберігатися у приватних банках, співробітництво яких із фінансовою владою ЄС ще має забезпечити.

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21 лютого 51 член Європарламенту на чолі з колишнім міністром закордонних справ Естонії Урмасом Паетом, колишнім міністром у справах ЄС Франції Наталі Луазо та колишнім міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським надіслали лист голові Євроради Шарлю Мішелю та голові Єврокомісії.

У листі міститься вимога створити єдиний реєстр заблокованих у ЄС коштів ЦБ РФ та російських олігархів із зазначенням розмірів та місцезнаходження цих коштів.

Європарламентарі стверджують, що досі такого реєстру не існує, а також вимагають, щоб Єврокомісія спонукала країни-члени ЄС ділитися з нею інформацією про заарештовані російські гроші.

Як повідомлялося, станом на лютий Єврокомісія встановила заморожені російські активи російських олігархів та юридичних осіб, внесених до санкційних списків, на загальну суму 21,5 млрд євро. Наразі Єврокомісія працює над блокуванням інших активів, зокрема Центробанку РФ.

Деякі оцінки свідчать про те, що активи російського центрального банку, заморожені за кордоном, становлять $300 млрд. Офіційні особи ЄС повідомляли, що приблизно 33,8 млрд євро з них знаходяться на депозитах у ЄС, хоча ця цифра ще оцінюється.

Водночас швейцарський банк Credit Suisse заблокував російські кошти на $19,1 млрд. Приблизно 4 мільярди франків із заморожених коштів належать людям, на яких накладені санкції Швейцарією. Решта заблокованих коштів можуть належати Центробанку РФ або особам, які опинилися у санкційних списках третіх країн.