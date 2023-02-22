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США запровадять нові санкції проти 200 фізичних та юридичних з РФ, – WSJ

сша

США планують цього тижня запровадити санкції щодо приблизно ще 200 фізичних та юридичних осіб із Росії.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерело.

Зазначається, що новий пакет санкцій приурочать до роковин початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Видання наголошує, що Вашингтон та європейські союзники "шукають способи відрізати Москву від доступу до найважливіших матеріалів, спрямованих на зміцнення оборонного та технологічного секторів".

За даними джерела, до санкційних списків потраплять російські губернатори та родичі урядовців РФ.

Крім того, обмеження запровадять проти компаній військово-промислового комплексу, підприємств, які займаються виробництвом супутніх матеріалів, технологічних фірм, а також мереж, які задіяні для обходу санкцій.

У Мінфіні, Держдепі та Раді національної безпеки США цю інформацію наразі не прокоментували.

Автор: 

росія (14271) санкції (4417) США (4924)


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ще один фуфел... де відключення від SWIFT? санкції потрібно вводити проти західний компаній-банків, які продовжують працювати на території РФ, та надавати послуги РФ за її межами... після року війни 91% західних компаній, які вели свій бізнес в РФ продовжують працювати і успішно фінансувати вбивство українців сплачуючи там податки...
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22.02.2023 11:17 Відповісти

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