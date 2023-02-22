Країни Балтії та Польща хочуть спростити санкції проти родичів російських олігархів, – ЗМІ

Країни Балтії та Польща хочуть полегшити запровадження санкцій проти членів родин та оточення найбагатших людей Росії, але стикаються з опором Угорщини.

Про це пише Politico із посиланням на дипломатів ЄС.



Відповідно до чинних правил, ЄС може заморозити активи та накласти візові заборони на "провідних бізнесменів, які працюють у Росії".

Литва, Латвія, Естонія та Польща хочуть розширити це визначення, включивши в нього "найближчих членів родини або інших фізичних осіб, які отримують від них вигоду".



ЄС запровадив санкції проти понад 1400 осіб у зв’язку з діями Росії в Україні, багато з яких є російськими олігархами. Ще 96 осіб можуть бути додані до наступного пакету санкцій ЄС, свідчать проєкти документів, з якими ознайомилося видання.

Включення членів сімей олігархів та інших пов’язаних з ними осіб дало б можливість застосувати санкції ще до тисяч людей без необхідності доводити, що вони беруть безпосередню участь у війні в Україні або діють в економічних інтересах російської держави.



Це може стосуватися, наприклад, ексдружини президента Росії Володимира Путіна Людмили Очеретної, доньки якої потрапили під санкції, але не вона сама, та інших членів оточення олігархів.



Проте, як зазначають дипломати, на зустрічі у вівторок, під час якої посли ЄС обговорювали наступний раунд санкцій блоку, Угорщина чинила опір таким планам. Будапешт стверджував, що це не може стати частиною 10-го пакету санкцій.

Угорщина і раніше блокувала включення до санкційних списків окремих росіян, а також наполягала на виключенні чотирьох осіб із уже існуючого списку санкцій, повідомили двоє дипломатів.



Ця вимога розпалює напруженість і, ймовірно, стане предметом нових бурхливих дебатів під час зустрічі послів ЄС у середу. Під час цієї зустрічі вони обговорюватимуть не лише новий пакет санкцій проти Росії, а й так зване перенесення понад 1400 імен, які вже є в списку, щоб залишити їх під санкціями.

Це пов'язано з тим, що режим санкції підлягає шестимісячному перегляду, який до цього часу був більш-менш формальним. Тепер Угорщина використовує цей перегляд як важіль впливу, наполягаючи на тому, що чотири конкретні особи мають бути викреслені з існуючого списку санкцій ЄС, перш ніж вона погодиться на продовження режиму.