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Новини
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Керівник центру льотної підготовки отримав підозру через незаконний демонтаж аеродрому на Запоріжжі

аэродром

Виконувачу обов’язків директора Державного навчально-виробничого закладу авіаційного профілю "Запорізький центр льотної підготовки імені Маршала авіації О.І. Покришкіна" повідомили про підозру у розтраті майна в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, він, залучивши осіб зі спецтехнікою, здійснив незаконний демонтаж 398 аеродромних плит "ПАГ-14", які знаходились в конструкціях руліжних доріжок. Також демонтовано місця стоянки авіаційної техніки аеродрому.

Демонтовані аеродромні плити реалізувалися зацікавленим особам. У такий спосіб здійснено розтрату держмайна на загальну суму майже 3 млн грн.

"Унаслідок таких дій керівника державного підприємства, аеродром неможливо використовувати за призначенням – для зльоту та посадки літаків Повітряних Сил Збройних Сил України", – пояснили правоохоронці.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Автор: 

Запорізька область (166) аеродром (49) Офіс Генпрокурора (458)


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100відстків що нічого йому не буде ,це вже анегдот як коли ловлять корупціонерів та шкідників для кількості а потім відпускають.Країна парадоксів вкрадеш мільйони поділишся з ким треба і все добре ,а дядька який курку поцупив за три копійки посадять в буцегарню..
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22.02.2023 10:56 Відповісти
А чому не знайдено винуватців у демонтажі та пограбуванні військових аеродромів у м. Стрий котрий повністю знищений та розграбований, та у Черлянах (частково знищений і розграбований) і коли цих винуватців горе пахтріотів СБУ знайде та притягне до відповідальності за підрив обороноздатності України, а це усе відбувалося під чуйним керівництвом примєрки Ю.Тимошенко 2007-2010 роках, коли ця пані почала розпродавати надлишки військового держмайна (БТРи, БМРи, машини амфібії та військові баркаси) і волала на усю Україну, що військова служба буде скорочена до 1 року, бо Україні не потрібна армія, бо підписаний Будапешський мемкрандум, а сини мають бути біля матерів...!!!
Чиє завдання виконувала ця прокремлівська примєрка на своїй посаді і за чиї кошти так відробляла демонтуючи фундаменти боєздатності УКРАЇНСЬКОЇ АРМІЇ та розкрадаючи її БОЙОВИЙ РЕСУРС...!!!

Коли СБУ дасть відповідь на це питання і чи будуть притягнуті до відповідальності усі ті хто перейняв від пані Ю.Тимошенко цю "ІНІЦІАТИВУ" по демонтажу обороноздатності УКРАЇНСЬКОЇ АРМІЇ...???!!!
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22.02.2023 13:37 Відповісти
зеленский вытащит этого ворюгу за уши!!
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22.02.2023 13:43 Відповісти
К тем аэродромам в М .Стрий стоит добавить также демонтажи грабёж Ж-бетонных плит на огромных аэродормах в Болграде и Арцизе Одесской области.. при ворюгах министрах обороны Гриценко и Еханурова..
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22.02.2023 13:46 Відповісти

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