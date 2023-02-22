Керівник центру льотної підготовки отримав підозру через незаконний демонтаж аеродрому на Запоріжжі

Виконувачу обов’язків директора Державного навчально-виробничого закладу авіаційного профілю "Запорізький центр льотної підготовки імені Маршала авіації О.І. Покришкіна" повідомили про підозру у розтраті майна в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, він, залучивши осіб зі спецтехнікою, здійснив незаконний демонтаж 398 аеродромних плит "ПАГ-14", які знаходились в конструкціях руліжних доріжок. Також демонтовано місця стоянки авіаційної техніки аеродрому.

Демонтовані аеродромні плити реалізувалися зацікавленим особам. У такий спосіб здійснено розтрату держмайна на загальну суму майже 3 млн грн.

"Унаслідок таких дій керівника державного підприємства, аеродром неможливо використовувати за призначенням – для зльоту та посадки літаків Повітряних Сил Збройних Сил України", – пояснили правоохоронці.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади.