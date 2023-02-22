Керівник центру льотної підготовки отримав підозру через незаконний демонтаж аеродрому на Запоріжжі
Виконувачу обов’язків директора Державного навчально-виробничого закладу авіаційного профілю "Запорізький центр льотної підготовки імені Маршала авіації О.І. Покришкіна" повідомили про підозру у розтраті майна в особливо великих розмірах.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, він, залучивши осіб зі спецтехнікою, здійснив незаконний демонтаж 398 аеродромних плит "ПАГ-14", які знаходились в конструкціях руліжних доріжок. Також демонтовано місця стоянки авіаційної техніки аеродрому.
Демонтовані аеродромні плити реалізувалися зацікавленим особам. У такий спосіб здійснено розтрату держмайна на загальну суму майже 3 млн грн.
"Унаслідок таких дій керівника державного підприємства, аеродром неможливо використовувати за призначенням – для зльоту та посадки літаків Повітряних Сил Збройних Сил України", – пояснили правоохоронці.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чиє завдання виконувала ця прокремлівська примєрка на своїй посаді і за чиї кошти так відробляла демонтуючи фундаменти боєздатності УКРАЇНСЬКОЇ АРМІЇ та розкрадаючи її БОЙОВИЙ РЕСУРС...!!!
Коли СБУ дасть відповідь на це питання і чи будуть притягнуті до відповідальності усі ті хто перейняв від пані Ю.Тимошенко цю "ІНІЦІАТИВУ" по демонтажу обороноздатності УКРАЇНСЬКОЇ АРМІЇ...???!!!