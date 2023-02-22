Через сильний вітер без світла залишаються майже 140 населених пунктів у шести областях, – "Укренерго"

Споживання електроенергії перебуває на рівні звичайного робочого дня, а дефіцит потужності в енергосистемі відсутній. Водночас вітер пошкодив мережі обленерго в шести областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що в енергосистемі працюють усі види електростанцій. При цьому імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах завдяки стабілізації електропостачання в країні.

Водночас через пошкодження мереж операторів системи розподілу внаслідок шквального вітру, без електропостачання залишаються 137 населених пунктів у Київській, Житомирській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській областях. Ремонтні роботи тривають.

"Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень", – наголосили в "Укренерго".

Утім, в Одесі та Одеському районі залишаються мережеві обмеження через пошкодження обладнання на підстанціях компанії внаслідок попередніх ракетних ударів та атак дронами. Через це застосовуються графіків погодинних відключень для уникнення перевантаження обладнання, що залишається в роботі.