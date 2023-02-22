Світовий банк надасть ЄБРР торговельні гарантії на $200 мільйонів. Україна першою скористається цією підтримкою

Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій Групи Світового банку (MIGA) надасть Європейському банку реконструкції та розвитку гарантії торговельного фінансування на суму до $200 млн для підтримки торговельних операцій, що здійснюються через державні банки в країнах з ринком, що формується, і в країнах, що розвиваються.

Як наголошується у заяві MIGA, Україна стане першою країною, яка скористається цією підтримкою.

Гарантії MIGA, які видаватимуться на строк до шести років, сприятимуть розширенню можливостей ЄБРР на окремих ринках за рахунок покриття ризику неплатежів державними банками.

Основним бенефіціаром угоди буде Україна, де первісна гарантія MIGA з ЄБРР буде негайно використана для підтримки торговельного фінансування.

"Партнерство MIGA та ЄБРР сприятиме необхідному торговельному фінансуванню в Україні та інших країнах, які отримують підтримку від MIGA та ЄБРР, у період зростання економічного тиску та підвищених геополітичних ризиків, що впливають на торгівлю, ланцюжки поставок та найважливіший імпорт", – сказав виконавчий віце-президент MIGA Хіроші Матано.

Зазначається, що в Україні імпорт, який забезпечується новим партнерством MIGA та ЄБРР, задовольнятиме гуманітарні потреби та допомагатиме підтримувати роботу таких галузей, як сільське господарство, забезпечуючи при цьому життєво важливі імпортні товари, необхідні для виробництва.

Водночас імпортне паливо та природний газ матимуть важливе значення для виробництва і транспортування електроенергії, що необхідно не тільки населенню загалом, а й для компаній, заводів та ферм.

Як повідомлялося, Міністерство економіки домовилося з MIGA про запуск механізму страхування інвестицій під час війни. У межах пілотного проєкту Україні виділили $30 млн.