Зеленський вніс до Ради постанову про санкції проти фінустанов РФ. Що вони передбачають (оновлено)

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про затвердження рішення щодо запровадження санкцій проти фінансових установ РФ.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

"Президент вніс до Ради постанову про затвердження рішення ради національної безпеки та оборони (від 22 лютого 2023 року) про застосування секторальних спеціальних економічних санкцій до фінансових установ РФ", – зазначив він.

За словами нардепа, розгляд проєкту постанови планується в найближчий час.

Як йдеться в рішенні РНБО, яке з'явилося на сайті парламенту, Україна застосовує на 50 років санкції до всіх банків Росії, в тому числі Центробанку РФ, небанківських кредитних організацій, операторів платіжних систем, професійних учасників фондового ринку, страхових компаній, інвестиційних фондів та інших установ, що надають фінансові послуги.

Зокрема, обмеження передбачають заборону операцій з активами цих компаній, будь-яких ділових відносин та контрактів, придбання цінних паперів та інше.

Як повідомлялося, днями президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Московської біржі та 333 росіян, пов'язаних з банківським сектором РФ.