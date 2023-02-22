Західні бренди йдуть з Росії, але їхні товари там досі продаються – діє "паралельний імпорт" та з’являються підробки, – Reuters
Вантажівки з Coca-Cola досі в’їжджають до Росії, туристи повертаються з-за кордону з обновками від Zara, а місцеві онлайн-маркети розкуповують запаси меблів IKEA та пропонують підробки. Можливо, західні бренди залишили країну, але їхні товари – ні.
Про це йдеться у матеріалі Reuters.
Незважаючи на те, що європейські, північноамериканські та японські компанії залишають Росію через війну в Україні, вплив на російських споживачів мінімальний, хоча час доставки може бути довшим, а деякі товари дорожчими.
Основна зміна стосувалася маршрутів постачання, але продукти залишаються доступними як онлайн, так і в магазинах. Постійна доступність брендів показує, з якими труднощами стикаються компанії, намагаючись контролювати ланцюги поставок під час виходу з ринку.
Власник Zara Inditex закрив свої 502 російські магазини після вторгнення РФ в Україну та продав їх Daher Group, який базується в ОАЕ. Утім, у той час як більшість західних брендів, які призупинили діяльність у Росії, також пішли з Білорусі – вірного союзника Москви, Inditex цього не зробив.
Динаміка валютних курсів також частково зумовила семиразове збільшення поставок із Туреччини через СДЕК Форвард, службу доставки із зарубіжних сайтів електронної комерції, оборот компанії у грошовому вираженні торік подвоївся, причому 80% припадає на одяг.
До того ж, коли ланцюжки постачань зруйнувалися, Росія легалізувала так званий "паралельний імпорт", що дозволив ритейлерам ввозити товари з-за кордону без дозволу власника товарного знаку. На сайтах електронної комерції продається широкий асортимент імпортних товарів, причому продавці часто рекламують, що привозять товари з-за кордону.
У той час як Coca-Cola Co припинила виробництво та продаж напоїв у Росії минулого року, інші імпортують їх, а етикетки на банках та пляшках показують, що вони прибули з Європи, Казахстану, Узбекистану та Китаю, також відрізняються ціни.
При цьому "дружні" країни збільшили експорт до Росії. Наприклад, торгівля між Китаєм і Росією минулоріч досягла рекордних 1,28 трлн юанів ($186 млрд), тоді як експорт Туреччини до Росії підскочив на 61,8% до $9,34 млрд, а експорт Казахстану зріс на 25,1 % до $8,78 млрд.
Деяким брендам доводиться роками боротися з копіями та несанкціонованим імпортом. Тим часом російські конкуренти Coca-Cola збільшили розливні потужності та випустили нові напої Cola.
Шведський меблевий гігант IKEA продав свої акції Яндекс Маркету. Утім, колишні постачальники також готові продавати "модифіковані" товари ІКЕА під іншими назвами. IKEA заявила, що вже вивчає товари, що рекламуються як аналогічні IKEA в Інтернеті.
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Просте пояснення є у книзі Гагіна Т.В. "Голая правда о слепой вере. Сеанс бытовой магии с разоблачением".
Одна истина сейчас может быть чуть полезнее другой, а через некоторое время другая чуть полезнее первой. Если ты можешь выбирать между истинами, ты делаешься свободнее. Не полезно верить во что-то одно, незыблемое. Полезно действовать так, как будто бы ты в это сейчас веришь. Действуем, проверяем: есть нужный результат - здорово! Продолжаем в том же духе. Другой результат - задаем себе вопросы: «А что еще может быть? Что еще можно сделать? Как получить желаемое?» Помните, как мы обычно лечимся? Вначале мы ведем себя так, как будто это ерунда и само пройдет. Потом, если не проходит, начинаем пить чай с медом, парить ноги и ставить горчичники. Потом, если не проходит, лезем в аптечку за таблетками, каждый раз веря в истинность своих действий. А если человек верит, действительно убежден, что единственное средство от всех болезней - горчичник? С одной стороны, ему бы он помог в 99 процентах случаев, 1 процент на отсутствие горчичника в доме, даже при поносе. А вот окружающих бы точно до могилы довел. Не полезно верить во что-то одно.
От і вірять кацапи у те, що вигідно тут і зараз.
Приємно було влітку їздити на Казантіп, або до Миколаїва, Одеси, Бердянська і водночас щиро вірити у "кровожадних украінскіх бандєровцєв", які в Україні всюди полюють на "русскоговорящіх". Приємно жити у європейських Латвії, Литві, Естонії і водночас вірити у "фашістско-русофобскую діктатуру" та кликати туди "солдат-освободітєлєй". Чхати, що "освободітєлі" все там зруйнують і загидять, зате можна ненадовго відчути себе переможцем і під шумок непогано "прибарахліться" за рахунок місцевих (трофєі - дєло святоє).
Зараз так, потім інакше. Можна і все одночасно. Якщо приємно і вигідно. А якщо стало неприємно або невигідно, вірування замінюється швидше, ніж брудні онучі. І віра у наступну тезу така само щира, як у попередню. "Ура, ещьо одну птічку прізємлілі! Нє лєтайтє в нашем нєбе!", через годину "Єто нє ми! То укропи сбілі гражданскій самольот! Ми такоє сдєлать нє моглі! Вообще Донєцкая область - єто Украіна! (рівно на один випус новин)".
Коли кажуть, що кацапи "тупі", мовляв, вірять у все, що їм каже їх пропаганда, то не треба обманювати себе.
Вони зовсім не "тупі". Просто їм вигідно (підвищує самооцінку і настрій) вірити у красиву картинку "послєднєго оплота нравственності і духовності, вєлікой, могущєствєнной і прєкрасной Россіі, которая всєх всєгда побєждаєт і вєздє впєрєді всєх", але рівно до того часу, поки дійсність не торкнеться їх.
Під час осінньої мобілізації за кордон втекло набагато більше, ніж вступило до лав "добровольчєскіх батальонов" влітку.
Досі нічого не чутно про те, що Кісельов з Соловйовим продали свою європейську нерухомість та віддали всі гроші на "СВО".
І герой ДНР Йосип Кобзон свій простатит лікував чомусь в тій самій Італії, а не у кращих клініках Москви.
Іномарок стає все більше: великі дилери почали активно ввозити машини до росії за паралельним імпортом
Вони завозять машини для своїх та партнерських салонів
Паралельний імпорт іномарок, який дозволяє ввозити в Росію та продавати тут будь-які автомобілі, продовжує набирати обертів. Його активно використовують великі дилерські холдинги, які стають альтернативними дистриб'юторами брендів, які припинили постачання машин до РФ.
Зокрема, дилерська група «Авілон» почала ввозити нові легкові автомобілі паралельним імпортом для перепродажу іншим компаніям, що займаються реалізацією машин у своїх салонах. Директор департаменту оптового продажу автомобілів холдингу Грацін Бєлєнова підтвердила цю інформацію в інтерв'ю «Ведомостям».
Вона заявила, що "Авілон" співпрацює з іншими дилерами, приймаючи від них замовлення на імпорт потрібних їм моделей, а потім, коли машини вже прибувають до Росії, передає їх у дилерські центри. Завдяки цьому росіянам знову стали доступні автомобілі Toyota, Volvo, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Kia, Volkswagen та інші бренди.
Аналогічною діяльністю займається «Ключавто». Як розповіла директор з розвитку та інновацій холдингу Юлія Овчиннікова, для роботи з іномарками, що поставляються в Росію паралельним імпортом, компанія створила окремий підрозділ. Це дозволяє забезпечити новими машинами не лише свої, а й партнерські автосалони.
https://www.ixbt.com/news/2023/02/21/inomarok-stanovitsja-vsjo-bolshe-krupnye-dilery-stali-aktivno-vvozit-mashiny-v-rossiju-po-parallelnomu-importu.html