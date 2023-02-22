Західні бренди йдуть з Росії, але їхні товари там досі продаються – діє "паралельний імпорт" та з’являються підробки, – Reuters

Вантажівки з Coca-Cola досі в’їжджають до Росії, туристи повертаються з-за кордону з обновками від Zara, а місцеві онлайн-маркети розкуповують запаси меблів IKEA та пропонують підробки. Можливо, західні бренди залишили країну, але їхні товари – ні.

Про це йдеться у матеріалі Reuters.



Незважаючи на те, що європейські, північноамериканські та японські компанії залишають Росію через війну в Україні, вплив на російських споживачів мінімальний, хоча час доставки може бути довшим, а деякі товари дорожчими.



Основна зміна стосувалася маршрутів постачання, але продукти залишаються доступними як онлайн, так і в магазинах. Постійна доступність брендів показує, з якими труднощами стикаються компанії, намагаючись контролювати ланцюги поставок під час виходу з ринку.

Власник Zara Inditex закрив свої 502 російські магазини після вторгнення РФ в Україну та продав їх Daher Group, який базується в ОАЕ. Утім, у той час як більшість західних брендів, які призупинили діяльність у Росії, також пішли з Білорусі – вірного союзника Москви, Inditex цього не зробив.

Динаміка валютних курсів також частково зумовила семиразове збільшення поставок із Туреччини через СДЕК Форвард, службу доставки із зарубіжних сайтів електронної комерції, оборот компанії у грошовому вираженні торік подвоївся, причому 80% припадає на одяг.

До того ж, коли ланцюжки постачань зруйнувалися, Росія легалізувала так званий "паралельний імпорт", що дозволив ритейлерам ввозити товари з-за кордону без дозволу власника товарного знаку. На сайтах електронної комерції продається широкий асортимент імпортних товарів, причому продавці часто рекламують, що привозять товари з-за кордону.

У той час як Coca-Cola Co припинила виробництво та продаж напоїв у Росії минулого року, інші імпортують їх, а етикетки на банках та пляшках показують, що вони прибули з Європи, Казахстану, Узбекистану та Китаю, також відрізняються ціни.

При цьому "дружні" країни збільшили експорт до Росії. Наприклад, торгівля між Китаєм і Росією минулоріч досягла рекордних 1,28 трлн юанів ($186 млрд), тоді як експорт Туреччини до Росії підскочив на 61,8% до $9,34 млрд, а експорт Казахстану зріс на 25,1 % до $8,78 млрд.

Деяким брендам доводиться роками боротися з копіями та несанкціонованим імпортом. Тим часом російські конкуренти Coca-Cola збільшили розливні потужності та випустили нові напої Cola.

Шведський меблевий гігант IKEA продав свої акції Яндекс Маркету. Утім, колишні постачальники також готові продавати "модифіковані" товари ІКЕА під іншими назвами. IKEA заявила, що вже вивчає товари, що рекламуються як аналогічні IKEA в Інтернеті.