БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 704 7

Виробник пива Heineken виправдовується через роботу в Росії і знову обіцяє продати бізнес

heineken

Нідерландський пивоварний концерн Heineken запевняє, що не відмовився від продажу свого бізнесу у Росії, однак цей процес гальмується через пошук підходящого покупця та необхідність зберегти роботу для російських працівників.

Про це йдеться у пресрелізі компанії, оприлюдненому у відповідь на критику у ЗМІ.

"Ми дуже стурбовані нещодавніми новинними публікаціями, в яких невірно стверджується, що "Heineken порушив свою обіцянку залишити Росію". Це категорична неправда і вводить в оману. Ми наполегливо працюємо над тим, щоб передати наш бізнес життєздатному покупцю за дуже складних обставин", – наголошується у повідомленні.

Компанія вказує, що інвестувала у російський бізнес понад 1 мільярд євро, однак вже у 2022 році зафіксувала знецінення активів на 88 мільйонів євро і очікує збитки внаслідок його продажу на 300 млн євро. Heineken планує завершити угоду з продажу бізнесу в РФ у першій половині 2023 року.

"Тим часом наші місцеві колеги з Heineken Russia роблять усе можливе, щоб продовжити бізнес після повного вилучення бренду Heineken з ринку, щоб уникнути націоналізації та гарантувати, що їхні засоби до існування не опиняться під загрозою", – зазначається у повідомленні.

Heineken нагадує, що став першою світовою компанією у своїй галузі, яка ухвалила рішення піти з Росії у березні 2022 року. Водночас концерн пояснює, чому цього досі не відбулося.

Зокрема, Heineken виправдовується, що припинення роботи в РФ створило б небезпеку для російських працівників та загрожувало б націоналізації бізнесу. При цьому компанія пояснює затягування пошуку покупців необхідністю знайти хорошого власника для бізнесу.

Нідерландський концерн також пояснює присутність своїх міжнародних брендів на ринку РФ необхідністю підтримувати роботу російського бізнесу. Водночас Heineken запевняє, що запуск нових брендів на російському ринку не отримував підтримки з боку глобального бізнесу.

"Ми знаємо, що не всі підтримають наші дії, але ми сподіваємося, що багато хто визнає реальні виклики та дилеми, які ця ситуація поставила перед компаніями... Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб виконати обіцянку продати свій бізнес і покинути Росію, і зробити це якнайшвидше, роблячи все можливе, щоб підтримати наших співробітників", – йдеться у заяві компанії.

Читайте також: Західні бренди йдуть з Росії, але їхній товар там досі продається – діє "паралельний імпорт" та з’являються підробки, – Reuters

Як повідомлялося, у другому кварталі минулого року нідерландський пивоварний концерн Heineken планував домовитися про продаж російських активів у другому півріччі 2022 року.

Heineken оголосила про плани продати бізнес у березні 2022 року. Компанія повідомляла, що досі всі її пивоварні в РФ продовжать роботу, а співробітники – отримувати зарплату до кінця 2022 року.

Компанія працює на російському ринку з 2002 року, коли купила першу броварню в Санкт-Петербурзі. Зараз Heineken належить сім пивоварень у країні. У Росії вона виробляє пиво під марками Strongbow, "Охота", "Три Ведмеді", "Бочкарьов", "Жигулівське" та інші.

Автор: 

Нідерланди (247) пиво (136) росія (14271) Heineken (10)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я вважаю, що тютюнові, алкогольні компанії та виробники гандонів мають залишатися на ринку рашки, але платити додатковий податок на ЗСУ
показати весь коментар
22.02.2023 15:47 Відповісти
добре. припиняю купувати "... і зробити це якнайшвидше, роблячи все можливе...." Джерело: https://biz.censor.net/n3401430"
********
показати весь коментар
22.02.2023 17:08 Відповісти
Heineken турбується про виборців путіна та сплачує податки у її бюджет які йдуть на війну з Україною.
показати весь коментар
22.02.2023 18:25 Відповісти
А я повторюсь. Найкращі санкції та єдині ефективні санкції це ракетні удари та удари дронами камікадзе.

Треба закрити чиєсь виробництво? То по ньому має прилетіти дрон камікадзе щоб викликати хаос і паніку. Тоді його зразу паралізує, власник закриє і буде намагатись перенести щоб спасти лінії і станки. Сталось чудо і не дійшло? (Всяке буває тому може бути й таке що не закриють) Тоді має прилетіти справді важка ракета на пару тон щастя та вбити на**й всіх працівників та поламати всі станки. ВСЕ! Санкції накладено!
показати весь коментар
22.02.2023 19:11 Відповісти
Хорошо, шо я уже давно свое пиво варю. А Heineken мне раньше нравился...
показати весь коментар
22.02.2023 20:26 Відповісти
Давно не вживаю Хайникен. Чеське пльзенське набагато краще.
показати весь коментар
23.02.2023 02:42 Відповісти
Яка банальна річ-гроші...цим все сказано. Решта просто набір слів
показати весь коментар
23.02.2023 06:09 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 