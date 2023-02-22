Виробник пива Heineken виправдовується через роботу в Росії і знову обіцяє продати бізнес

Нідерландський пивоварний концерн Heineken запевняє, що не відмовився від продажу свого бізнесу у Росії, однак цей процес гальмується через пошук підходящого покупця та необхідність зберегти роботу для російських працівників.

Про це йдеться у пресрелізі компанії, оприлюдненому у відповідь на критику у ЗМІ.

"Ми дуже стурбовані нещодавніми новинними публікаціями, в яких невірно стверджується, що "Heineken порушив свою обіцянку залишити Росію". Це категорична неправда і вводить в оману. Ми наполегливо працюємо над тим, щоб передати наш бізнес життєздатному покупцю за дуже складних обставин", – наголошується у повідомленні.

Компанія вказує, що інвестувала у російський бізнес понад 1 мільярд євро, однак вже у 2022 році зафіксувала знецінення активів на 88 мільйонів євро і очікує збитки внаслідок його продажу на 300 млн євро. Heineken планує завершити угоду з продажу бізнесу в РФ у першій половині 2023 року.

"Тим часом наші місцеві колеги з Heineken Russia роблять усе можливе, щоб продовжити бізнес після повного вилучення бренду Heineken з ринку, щоб уникнути націоналізації та гарантувати, що їхні засоби до існування не опиняться під загрозою", – зазначається у повідомленні.

Heineken нагадує, що став першою світовою компанією у своїй галузі, яка ухвалила рішення піти з Росії у березні 2022 року. Водночас концерн пояснює, чому цього досі не відбулося.

Зокрема, Heineken виправдовується, що припинення роботи в РФ створило б небезпеку для російських працівників та загрожувало б націоналізації бізнесу. При цьому компанія пояснює затягування пошуку покупців необхідністю знайти хорошого власника для бізнесу.

Нідерландський концерн також пояснює присутність своїх міжнародних брендів на ринку РФ необхідністю підтримувати роботу російського бізнесу. Водночас Heineken запевняє, що запуск нових брендів на російському ринку не отримував підтримки з боку глобального бізнесу.

"Ми знаємо, що не всі підтримають наші дії, але ми сподіваємося, що багато хто визнає реальні виклики та дилеми, які ця ситуація поставила перед компаніями... Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб виконати обіцянку продати свій бізнес і покинути Росію, і зробити це якнайшвидше, роблячи все можливе, щоб підтримати наших співробітників", – йдеться у заяві компанії.

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Як повідомлялося, у другому кварталі минулого року нідерландський пивоварний концерн Heineken планував домовитися про продаж російських активів у другому півріччі 2022 року.

Heineken оголосила про плани продати бізнес у березні 2022 року. Компанія повідомляла, що досі всі її пивоварні в РФ продовжать роботу, а співробітники – отримувати зарплату до кінця 2022 року.

Компанія працює на російському ринку з 2002 року, коли купила першу броварню в Санкт-Петербурзі. Зараз Heineken належить сім пивоварень у країні. У Росії вона виробляє пиво під марками Strongbow, "Охота", "Три Ведмеді", "Бочкарьов", "Жигулівське" та інші.