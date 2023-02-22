Зеленський підписав закони про скасування податків на ввезення безпілотників та тепловізорів

Президент Володимир Зеленський підписав два закони, що передбачають звільнення від сплати ПДВ та мита при ввезення в Україну безпілотних літальних апаратів, коптерів, тепловізорів та низки інших товарів на період воєнного стану.

Як свідчить інформація на сайті Верховної Ради, відповідні законопроєкти №8360 та №8361-д повернено з підписом президента 22 лютого.

Верховна Рада прийняла їх 6 лютого.

Вони передбачають звільнення від ПДВ та мита ввезення коптерів, тепловізорів, коліматорів, приладів нічного бачення та рацій, в тому числі у поштових експрес-відправленнях.

Нагадаємо, на початку січня Кабінет міністрів дозволив на період дії воєнного стану ввозити безпілотні літальні апарати від донорів без оформлення гарантійних листів.

Раніше ряд відомих волонтерів закликали спростити ввезення в Україну цивільних дронів Mavic для військових. Вони пояснювали, що влада ЄС та США розглядає дрони на кшталт "мавіків" як цивільний виріб. Натомість Українська служба експортного контролю вважає їх виробом подвійного призначення і через це волонтерам, які їх завозять, "доводиться збирати величезну кількість дозвільних документів".

Своєю чергою міністр оборони Олексій Резніков висловив сумнів, що "все так погано" із ввезенням в Україну цивільних дронів Mavic. До того ж міністр закликав "не ідеалізувати "мавіки", додавши, що Міноборони їх офіційно не закуповує.