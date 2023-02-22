Бізнес, робота та екскурсії: для українців за кордоном запустили спеціальний застосунок I’m Ukrainian

Для українців за кордоном запустили цифрове ком’юніті I’m Ukrainian. Підтвердити громадянство в застосунку можна через "Дію".

Про це повідомляє пресслужба порталу "Дія".

"Мільйони наших людей, які вимушено виїхали з країни, тепер можуть знаходити бізнеси земляків, можливості навчання чи роботи, відвідувати волонтерські хаби, планувати спільні екскурсії тощо. Усе в одному застосунку – Iʼm Ukrainian", – йдеться у повідомленні.

Головною особливістю застосунку є можливість додавати оголошення про власні події та бізнеси. Для того, щоб функція була доступна лише для українців, розробники інтегрували вхід через "Дію".

Наголошується, що жодних даних "Дія" не передає, а лише підтверджує громадянство.

Сервіс вже працює у таких країнах як Польща, США, Канада, Австрія, Велика Британія, Румунія, Естонія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Німеччина, Словаччина, Туреччина, Франція, Чехія, Швейцарія. Утім, географія застосунку продовжує розширюватися.

Завантажити Iʼm Ukrainian можна за посиланням.