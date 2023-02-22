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Спроба підкупу поліцейських: нардеп Трухін уклав угоду з прокурором і складе мандат (оновлено)

александр,трухин

Обраний від "Слуги народу" народний депутат Олександр Трухін уклав угоду з прокурором у справі про спробу підкупу поліцейських після ДТП.

Про це народний депутат України, перший заступник голови Комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин повідомив у Telegram.

"Сьогодні нардеп Олександр Трухін нарешті прийшов на засідання у ВАКС. Під час засідання стало відомо, що обвинувачений підписав з прокурором САП угоду про визнання винуватості", – повідомив Юрчишин.

За його словами, Трухін зобов'язується протягом 30 днів особисто перерахувати 6 млн грн на проєкт United24 "Армія дронів" на підтримку Збройних Сил України. Крім того, він сплатить штраф у розмірі 4 тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян (68 тис. грн).

"Прокурор Денис Димків заявив, що підтримує затвердження судом такої угоди. Також захисник Трухіна зі свого боку зазначив, що нардеп складе свої повноваження як народний депутат", – додав Юрчишин, зауваживши, що цю угоду ще має затвердити ВАКС.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляла, що сьогодні відбудеться судове засідання у справі Трухіна, на якому планується затвердити угоду про визнання винуватості між прокурором САП та обвинуваченим.

За підсумками засідання суд затвердив угоду між народним депутатом Олександром Трухіним і прокурором щодо визнання винуватості та визнав його винним, повідомляє Укрінформ.

"Суд ухвалив затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 17 лютого 2023 року між прокурором САП і обвинуваченим Трухіним. Самого Трухіна – визнати винним у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 369 ККУ", – оголосив рішення слідчий суддя.

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Як повідомлялося, у грудні 2022 року НАБУ скерувало справу Трухіна до суду, дії народного обранця кваліфікували за ч. 1 ст. 369 ("Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди") КК України.

За версією слідства, у серпні 2021 року нардеп запропонував неправомірну вигоду патрульним поліцейським за те, щоб йому дозволили залишити місце ДТП, яке сталось за його участю.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2021 року журналісти оприлюднили відео з камер поліцейських, які оформляли ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна (фракція "Слуга народу"), де зафіксовано факт пропозиції правоохоронцям хабара у розмірі "150 тисяч" за можливість залишити місце ДТП. На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько до лісу піду", а потім обіцяє "поговорити" з головою МВС Денисом Монастирським.

ДТП за участю Трухіна сталася на Бориспільській трасі 23 серпня 2021 року. Автомобіль Audi на великій швидкості в'їхав у автомобіль Ford, який у свою чергу протаранив автомобіль Daewoo. Постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей.

Ряд ЗМІ після цього повідомили, що за кермом Audi знаходився Трухін, проте наприкінці серпня суд призначив 850 гривень штрафу чоловіку, який їхав в авто з нардепом Трухіним і взяв на себе провину за ДТП з потерпілими. Водночас вини самого Трухіна у ДТП суд встановити не зміг, оскільки поліція передала до суду протокол саме на супутника Трухіна.

Автор: 

НАБУ (1532) хабар (508) Антикорупційний суд ВАКС (739) Трухін Олександр (6)


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Это как,откуп на законных основаниях,ничего себе порядочки,общество хочет видеть фигуранта за решеткой,прокурора,который разрешает ему откупиться,должен быть с ним одной камере.
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22.02.2023 16:11 Відповісти
Це просто ППЦ... 6 млн. грн. та 68 тис. грн (сумарно це 150 000 доларів США).... Для людини, яка була тіньовим "касиром" партії "слуг" та куратором "великого крадівництва" у Верховній раді, тобто він "рєшал" багатомільярдні питання, коли треба було приймати ті чи інші потрібні ОПі закони щодо "великого крадівництва", це не покарання, це черговий плювок в лице воюючому суспільству від влади ZE-мародерів, які навіть після очевидних злочинів своїх "слуг" плюють на закон та на суспільство. Доречі, Трухін на відео поліцейського пропонував йому 150 тисяч. схоже ті самі 150 тисяч доларів (6 млн. грн. та 68 тис. грн. за теперішнім курсом) йому і присудив наш найчесніший найнекорумпованіший суд у світі... Тварина, яка буха за кермом вчинила аварію де постраждали 6 людей, в тому числі діти, показово, принципово не карається, бо наближена до ватного "оманського віслюка" та його шобли...
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22.02.2023 18:53 Відповісти

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