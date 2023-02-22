Україна запропонує продовжити дію "зернової угоди" на рік та включити до неї Миколаїв

Україна цього тижня офіційно запропонує Туреччині та ООН продовжити Чорноморську зернову ініціативу на один рік (а не на чотири місяці, як минулого разу) та розширити її на порт "Миколаїв" (зараз вона охоплює тільки три одеські порти).

Про це заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков заявиви у інтерв'ю Reuters.

"Цього тижня від нас надійде офіційна пропозиція про необхідність роботи над розширенням. Ми просимо продовжити угоду не на 120 днів, а принаймні на один рік, оскільки український та глобальний сільськогосподарський ринок повинен мати можливість планувати ці обсяги (експорту) у довгостроковій перспективі", – розповів Васьков.

Він сказав, що точна дата переговорів, які раніше проходили в Туреччині, ще не встановлена.

За його словами, Україна буде наполягати на збільшенні кількості інспекційних команд "з метою усунення накопичення суден, що чекають на перевірку". Україна неодноразово звинувачувала Росію в затримці перевірок суден, що перевозили українські сільськогосподарські товари, що призводить до зменшення поставок та збитків для торговців.

Васков же в свою чергу заявив, що з листопада ситуація з інспекціями не змінилася і що з російської сторони існує лише три інспекційні команди.

"Не існує позитивного імпульсу. У той самий час ООН, Туреччина та Україна готові проводити 40 перевірок на день, якщо це необхідно. І є така потреба – близько 140 кораблів чекають на перевірку", – сказав він.

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"Зернова ініціатива", увалена в липні 2022 року, дозволила експортувати зерно з трьох українських портів. Угода була продовжена в листопаді й має закінчитися 18 березня, якщо не буде узгоджено продовження.

Україна експортує близько 3 млн тонн сільськогосподарської продукції на місяць за "зерновою угодою", але Васьков заявив, що Україна зможе експортувати 6 млн тонн на місяць з портів регіону Одеса та збільшити його до 8 млн тонн, якщо приєднається також і порт "Миколаїв".

Незважаючи на зменшення врожаю зерна 2022 року на приблизно 54 млн тонн із рекордних 86 млн тонн у 2021 році, щонайменше 30 млн тонн зерна досі перебувають у силосах і можуть бути експортовані.

На миколаївські порти до великої війни припадало близько 35% українського експорту продовольства, і їм знадобиться не більше двох тижнів, щоб відновити роботу у випадку позитивного рішення.

Васьков сказав, що Україна не вважає окупацію Кінбурнської коси перешкодою для долучення миколаївських портів до Чорноморської зернової ініціативи.