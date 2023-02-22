Частка аграрної продукції в українському експорті перевищила 50%, – ІАЕ (оновлено)

Частка агропродовольчої продукції в загальному експорті України за минулий рік збільшилася до 53% з 41% у 2021 році, традиційно зберігши лідерство в його товарній структурі та ставши максимальною за часи незалежності України.

За даними Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", характерною рисою минулого року для українського аграрного сектору економіки стало зниження обороту на суму в понад $6 млрд відносно 2021 року в результаті скорочення як експорту, так і імпорту.

Зазначається, що навіть в умовах складної ситуації українськіекспортери продовжують ставити рекорди за обсягами поставок сільгосппродукції на зарубіжні ринки. За підсумками календарного 2022 року зафіксовано найбільші в історії України обсяги експорту заморожених ягід та інших фруктів – 84 тис. тонн.

Згідно з даними Державної митної служби України, за підсумками 2022 року Україна експортувала агропродовольства (групи 1-24 УКТЗЕД, а також казеїн, альбуміни, шкури, хутро, вовна та інше) на суму $23,6 млрд. І хоча показник 2022 року на 15% менше рекорду 2021 року у $27,9 млрд, минулорічний показник вартості експорту став другим за часів незалежності України.

За оцінками науковців Інституту аграрної економіки, вирішальним чинником збереження обсягів зарубіжних поставок агропродукції в умовах повномасштабного вторгнення РФ на територію України стало збільшення обсягів поставок до Європейського Союзу, яке торік досягло свого найбільшого значення за період незалежності нашої держави. При цьому вартість поставок до трьох інших регіонів – Азії, Африки та СНД – синхронно знизилась.

У 2022 році обсяги поставок аграрної продукції українського виробництва до країн-членів ЄС збільшилися проти показника 2021 року у $7,9 млрд на 66% і склали торік $13,1 млрд. При цьому частка ЄС у вітчизняному експорті сільгосппродукції вперше перевищила половину від усього українського агроекспорту і склала торік 55,5%.

У 2022 році Азія вперше за понад 10 років втратила позицію основного імпортера вітчизняної агропродукції та з часткою у 30,9% перемістилася на друге місце. Вартісні обсяги українського експорту до країн цього регіону становили торік $7,3 млрд.

Обсяги поставок до країн Африки 2022 року також зменшилися: з $3,7 млрд у 2021 році до $1,6 млрд (-57 %). Це забезпечило регіону частку у 6,8% від українського експорту сільгосппродукції.

Поставки вітчизняного агропродовольства до країн СНД зменшилися порівняно з 2021 роком на 43% – до $0,8 млрд, забезпечивши регіону частку у 3,4% в українському експорті агропродовольства.

У цілому ці чотири регіони закуповують майже 97% аграрної продукції українського виробництва.

Зазначається, що посилення європейського вектора у вітчизняному експорті сільгосптоварів та продовольства призвело до кардинальних змін у рейтингу основних споживачів українських харчів у світі.

Китай, який з 2019 року впевнено утримував лідерство у топ-10 найбільших імпортерів української агропродукції, постійно посилюючи свої позиції, 2022 року поступився Польщі, яка 2021 року посідала лише сьоме місце рейтингу. Якщо 2021 року вартісні обсяги поставок вітчизняної сільгосппродукції до Польщі становили $1,07 млрд, то 2022 року вони збільшилися більш ніж у 2,5 раза й сягнули $2,71 млрд. При цьому частка Польщі у вітчизняному експорті агропродовольства склала торік 11,5%.

Румунія, яка 2021 року навіть не входила до топ-20 основних споживачів української агропродукції, торік перемістилася на друге місце, закупивши в Україні харчів на $2,56 млрд. Це у 17 разів перевищує обсяги її закупівель 2021 року у $150 млн. Частка Румунії в українському експорті агропродовольства становила 2022 року 10,8%.

Туреччина, збільшивши обсяги закупівель з $1,47 млрд у 2021 року до $2,21 млрд (+51%) торік, забезпечила собі третє місце у рейтингу найбільших імпортерів української агропродукції із часткою у 9,4% у вітчизняному експорті сільгосппродукції.

Основними споживачами української агропродукції також стали:

Китай ($1,89 млрд),

Іспанія ($1,31 млрд),

Нідерланди ($1,2 млрд),

Італія ($923 млн),

Угорщина ($884 млн),

Болгарія ($811 млн),

Індія ($794 млн).

Угорщина, яка 2021 року закупила українського продовольства лише на $92 млн дол. США, 2022 року продемонструвала майже десятикратне зростання обсягів його закупівель і потрапила торік до топ-10 найбільших імпортерів, Аналогічна ситуація склалась з Болгарією, яка у 2021 році імпортувала з України агропродовольчої продукції лише на $85 млн дол. США.

Ці 10 країн за минулий рік сформували для вітчизняних експортерів агропродовольства близько 65% валютних надходжень.

Ключовими продуктами вітчизняного аграрного експорту традиційно стали зернові та олійні культури, різні олії, залишки харчової і переробної промисловості, а також м’ясо та субпродукти, на які припадає 88% його вартісних обсягів/