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Новини
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Через "Дію" за рік великої війни відкрили 136 тисяч ФОПів, – Федоров

дія

Із 24 лютого 2022 року через "Дію" було відкрито 136 тис. автоматичних ФОП та 5 тис. ТОВ.

"Щойно побачив дашборд із кількістю бізнесів, які відкрили через "Дію" після 24 лютого. Маємо +136 тис. автоматичних ФОП та +4 тис. ТОВ. Дякую кожному з вас за сміливість та підтримку української економіки. Це особливо важливо зараз. Так держава може забезпечувати необхідним наших захисників і захисниць, допомагати тим, хто втратив житло тощо", – написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Раніше повідомлялося, що до податкової та правової системи для технологічного бізнесу "Дія.City" вже приєдналися понад 450 компаній, зокрема до простору долучаються українські та світові технологічні компанії.

У січні повідомлялося, що кількість унікальних користувачів програми "Дія" з початку повномасштабного вторгнення Росії зросла приблизно на 2,85 млн, або на 18%, – до 18,6 млн.

Автор: 

бізнес (1182) Федоров Михайло (257) Дія (627)


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Топ коментарі
+2
Безглузда маніпулятивна інформація. Відкривають через Дію, а закривають по старому. Коли раніше відривалося більше ФОПів ніж закривалося, то так і казали, але зараз закривається більше.
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22.02.2023 18:41
+2
Не треба з розумним виглядом розповідати, що 2 плюс 2 буде 4. Як було, що відкрити ФОП значно легше ніж закрити так і залишилось. А те що не дали офіційну цифру закритих, і що навіть я її не знаю її по Україні за останні 12 місяців, то це є вже відповідь
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22.02.2023 19:12
+1
А скани документів вам тут не викласти, за ваші цифри узяті зі стелі. Ви примітивний провокатор, бо маєте чудово знати, що це всі ці цифри маячня, бо навіть кількість загиблих, що військових чи цивільних невідома, а багато з них були ФОПами. Для особо розумних,як ви, пояснюю: з тих біля 90 тисяч загиблих в Маріуполі були ФОПи, з тих хто зміг виїхати лише в парашку теж, коли аврально мобілізують, люди просто не закривають свій ФОП, бо фізично цього не встигають чи не знають що буде через кілька місяців, то не бачать в цьму сенсу,... Опудало з влади вирішило показати свою потрібність, белькотнуло дурню, а тут ви, як його адвокат. Цифри воно надасть, житіє твоє,...***
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22.02.2023 19:39
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Безглузда маніпулятивна інформація. Відкривають через Дію, а закривають по старому. Коли раніше відривалося більше ФОПів ніж закривалося, то так і казали, але зараз закривається більше.
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22.02.2023 18:41 Відповісти
Ні. Якщо ви не розумієте схеми то вже бажано не вигадувати щоб не зводити до абсурду. Перед повномасштабною війною у нас було нововведення в плані економіки та податків. Так ось щоб все це відкриття-закриття зрозуміти треба вернутись трохи назад - всі наші компанії, корпорації і т.п. приховували податки за допомогою фопів, тобто кожна нова точка, станок, відділення, магазин це новий фоп. (Це не є зле, бо це закон фізики, а податкова система у нас була та й лишається такою що заперечує логіку і фізику а тому ніхера не працювала.) Рік назад всім фопам сказали робити касові апарати і так далі, це стало причиною того що прийшлось закрити дофіга фопів які існували лиш щоб не показувати реальні прибутки компаній. Но потім чуть-чуть все переграли, підняли ліміти і т.п. бо інакше був би параліч економіки, і ті хто поспішив просто так або просто не мав вибору стали вимушені назад відкривати те що закрили, це майже співпало з вторгненням рф.

Так ось бухгалтери давно відкривають та закривають фопи через дію і там як по відкриттю так і по закриттю баланс. Наш бізнес давно навчився жити в таких умовах як у нас, тому не думайте що хтось раптом візьме і все кине. Ці фопи відкривають не бізнесмени які можуть емігрувати, а їх бухгалтери (які емігрувати грошей не мають та й бажання теж) і відкривають їх на на лівих людей яким за це дають якісь бонуси (людей що теж емігрувати не можуть) і так далі ці відкриті фопи надають послуги, продукцію і т.п. тим людям-українцям які теж емігрувати не можуть як наслідок баланс по відкриттях та закриттях фопів бо фопами є не бізнесмени.
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22.02.2023 18:58 Відповісти
Не треба з розумним виглядом розповідати, що 2 плюс 2 буде 4. Як було, що відкрити ФОП значно легше ніж закрити так і залишилось. А те що не дали офіційну цифру закритих, і що навіть я її не знаю її по Україні за останні 12 місяців, то це є вже відповідь
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22.02.2023 19:12 Відповісти
Дивно... Чому ж це я знаю, а ви ні?) Заради жарту "а хто ви?" бо ви так сильно акцентували на фразі "навіть я її не знаю" тобто на тому що ви хтось важливий-впливовий но всеодно її не знаєте.

Дайте відповідь і можете питатись я вам підкажу.

Так ось за який вам місяць підказати кількість відкритих та закритих фопів?)
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22.02.2023 19:26 Відповісти
А скани документів вам тут не викласти, за ваші цифри узяті зі стелі. Ви примітивний провокатор, бо маєте чудово знати, що це всі ці цифри маячня, бо навіть кількість загиблих, що військових чи цивільних невідома, а багато з них були ФОПами. Для особо розумних,як ви, пояснюю: з тих біля 90 тисяч загиблих в Маріуполі були ФОПи, з тих хто зміг виїхати лише в парашку теж, коли аврально мобілізують, люди просто не закривають свій ФОП, бо фізично цього не встигають чи не знають що буде через кілька місяців, то не бачать в цьму сенсу,... Опудало з влади вирішило показати свою потрібність, белькотнуло дурню, а тут ви, як його адвокат. Цифри воно надасть, житіє твоє,...***
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22.02.2023 19:39 Відповісти
О як тебе понесло. Прям як провокатора.

"а багато з них були ФОПами" - і що? Я ж вам пояснив хто відкриває та хто закриває основну масу фопів? Як думаєте скільки було фопів в Маріуполі? Так я згідний що частина фопів може виявитись мертвими бо помер і власник що якимось чудом був не за кордоном і бухгалтер, і всі родичі що немає кому заявити про пропажу чи смерть, но думаєте що це великі цифри? Навіть якщо в Маріуполі росіяни вбили більше 100 тисяч тільки цивільних (а я схиляюсь до цього), і навіть якщо на окупованих ними територіях вони вбили ще десь так раза в два більше (і знову я думаю що якщо порахувати всіх викрадених і т.п. то десь так буде), то ці цифри разом не сильно вплинуть на фопів бо тупо статистика.

Ще раз тих кого могли мобілізувати ті фопами не були, або мали бухгалтера, родичів і т.п. і по факту що це за фоп якого можуть мобілізувати? Айтішник? Ну якщо він помре чи пропаде, то фоп закриють автоматично.

"бо навіть кількість загиблих, що військових чи цивільних невідома" - насправді відома але бидлу її знати не можна бо воно бидло. Наші партнери називали кількість загиблих військових із сторони України. Хто має вуха той чує. І кількість цивільних загиблих насправді не складно вирахувати... Але в сумі якого порядку це цифри і скільки відсотків від населення країни вони складають? То-то же. Тому ви не праві.

Це весело записувати мене в діючу владу враховуючи як часто я її тут критикую і обсираю.
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22.02.2023 20:02 Відповісти
Не все так просто. Той же приклад з судом над одним з ватажком сепаратистів з 2014 року, який зараз в Дніпрі, і має добрі контракти з бюджету. Так місто де на нього було діло в суді зараз окуповано, і хоча він причетний до вбивств, у тому числі і до працівника СБУ, формально йому нічого не можуть зробити. Податкова у Маріуполі теж під окупацією, а вона там пройшла дуже швидко, небідні люди не встигли виїхати, там звикли, що постійно щось недалеко вибухає, по кількості бізнесу там буле дуже добре, бо більший за середній дохід по Україні, та багато було закумульовано донбаських бізнесменів, які виїхали з окупованих територій ще до великомасштабної війни. Звичайно, зараз всі дані в базах та реєстрах, які централізовані, але формально складніше.
Статистика не може бути тупою, це доволі точна наука, де є похибка, але не така, на рівні припущень. Якщо при АТО біля 60 відсотків втрат, це були зниклі безвісти, і це не дивлячись, що той же "Чорний тюльпан" шукав не один рік рештки і вони відправлялись на ДНК експертизу. Зараз все, м'яко кажучи, масштабніше і не відомо часто чи загинув, чи в полоні, а може у госпіталі. То рішення, що хтось пропав по сулу моде бути дуже не скоро. А стосовно, що бухгалтера у ФОПів,.. то більшість з загальної кількості це самозайняті.
Ця цифра, це лише ті хто мав фізичну можливість закрити, не більше. Тому піари усяких федорових тут не доречні, бо це танці на кістках, про то і мова.
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22.02.2023 20:40 Відповісти
Окей дивіться на цифри давайте будемо вважати що наші втрати від війни складуть 500 тисяч цивільних і військових в сумі. І вони просто пропали та не змогли взаємодіяти із своїми фопами тобто позакривати їх. Який це відсоток від населення? 40мільйонів на 500тисяч і виходить у нас 1,25%. Розумієте про що я? Ніхто насправді не приховує дані відкритих та закритих фопів. По них просто нічого не можна зрозуміти навіть якщо захотіти. Яку кількість фопів закривають таку і відкривають при чому навіть трохи більшу.

І не має ніяких танців на кістках. Федоров зробив велике благо для країни і на цей піар заслужив.
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22.02.2023 20:51 Відповісти
Ладно я і так порахував.

Відкрилось 271 148
Закрилось 267 477

Як бачите баланс. Хоча насправді ці цифри мало що говорять.
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22.02.2023 19:42 Відповісти
Як же нашу економіку та державу рятує ДІЯ.

По факту навіть якби нашу землю повністю окупували то держава могла б зберегтись і що саме головне за допомогою додатку зберегти свій зв'язок з громадянами. І це при тому без ніяких адмінбудівель та іншого мотлоху.
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22.02.2023 19:02 Відповісти
Так, Україна залишились би у Дії та наскельних малюнках, якби нас окупували
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22.02.2023 20:58 Відповісти
І таку б країну росіяни перемогти точно не змогли б. Це ж аналог народу книги.
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22.02.2023 21:04 Відповісти
Та Вы смеётесь. Чи серьёзно? (рукалицо). Если серьёзно, то Вы либо больной на всю голову, либо бот
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22.02.2023 21:18 Відповісти
Заперечте мої твердження, а не накидуйте емоцій бо інакше я буду стверджувати що ви худоба і вам тупо не дано. Це ж треба я навіть приклад євреїв навів і їх держави і всеодно знаходяться ті кому не дано...
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22.02.2023 21:27 Відповісти
Ну это вы зря. За всеми функциями Дии стоят люди, которые обробатывают данные. Очень мало функций, если такие вообще есть выполняются автоматически. Даже такая ерунда, как добавление вида деятельности ФОП, которая не подпадает под лицензирование все равно обрабатывается людьми. Не понятно зачем....
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23.02.2023 01:18 Відповісти

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