Через "Дію" за рік великої війни відкрили 136 тисяч ФОПів, – Федоров

Із 24 лютого 2022 року через "Дію" було відкрито 136 тис. автоматичних ФОП та 5 тис. ТОВ.

"Щойно побачив дашборд із кількістю бізнесів, які відкрили через "Дію" після 24 лютого. Маємо +136 тис. автоматичних ФОП та +4 тис. ТОВ. Дякую кожному з вас за сміливість та підтримку української економіки. Це особливо важливо зараз. Так держава може забезпечувати необхідним наших захисників і захисниць, допомагати тим, хто втратив житло тощо", – написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Раніше повідомлялося, що до податкової та правової системи для технологічного бізнесу "Дія.City" вже приєдналися понад 450 компаній, зокрема до простору долучаються українські та світові технологічні компанії.

У січні повідомлялося, що кількість унікальних користувачів програми "Дія" з початку повномасштабного вторгнення Росії зросла приблизно на 2,85 млн, або на 18%, – до 18,6 млн.