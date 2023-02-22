Через "Дію" за рік великої війни відкрили 136 тисяч ФОПів, – Федоров
Із 24 лютого 2022 року через "Дію" було відкрито 136 тис. автоматичних ФОП та 5 тис. ТОВ.
"Щойно побачив дашборд із кількістю бізнесів, які відкрили через "Дію" після 24 лютого. Маємо +136 тис. автоматичних ФОП та +4 тис. ТОВ. Дякую кожному з вас за сміливість та підтримку української економіки. Це особливо важливо зараз. Так держава може забезпечувати необхідним наших захисників і захисниць, допомагати тим, хто втратив житло тощо", – написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Раніше повідомлялося, що до податкової та правової системи для технологічного бізнесу "Дія.City" вже приєдналися понад 450 компаній, зокрема до простору долучаються українські та світові технологічні компанії.
У січні повідомлялося, що кількість унікальних користувачів програми "Дія" з початку повномасштабного вторгнення Росії зросла приблизно на 2,85 млн, або на 18%, – до 18,6 млн.
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Так ось бухгалтери давно відкривають та закривають фопи через дію і там як по відкриттю так і по закриттю баланс. Наш бізнес давно навчився жити в таких умовах як у нас, тому не думайте що хтось раптом візьме і все кине. Ці фопи відкривають не бізнесмени які можуть емігрувати, а їх бухгалтери (які емігрувати грошей не мають та й бажання теж) і відкривають їх на на лівих людей яким за це дають якісь бонуси (людей що теж емігрувати не можуть) і так далі ці відкриті фопи надають послуги, продукцію і т.п. тим людям-українцям які теж емігрувати не можуть як наслідок баланс по відкриттях та закриттях фопів бо фопами є не бізнесмени.
Дайте відповідь і можете питатись я вам підкажу.
Так ось за який вам місяць підказати кількість відкритих та закритих фопів?)
"а багато з них були ФОПами" - і що? Я ж вам пояснив хто відкриває та хто закриває основну масу фопів? Як думаєте скільки було фопів в Маріуполі? Так я згідний що частина фопів може виявитись мертвими бо помер і власник що якимось чудом був не за кордоном і бухгалтер, і всі родичі що немає кому заявити про пропажу чи смерть, но думаєте що це великі цифри? Навіть якщо в Маріуполі росіяни вбили більше 100 тисяч тільки цивільних (а я схиляюсь до цього), і навіть якщо на окупованих ними територіях вони вбили ще десь так раза в два більше (і знову я думаю що якщо порахувати всіх викрадених і т.п. то десь так буде), то ці цифри разом не сильно вплинуть на фопів бо тупо статистика.
Ще раз тих кого могли мобілізувати ті фопами не були, або мали бухгалтера, родичів і т.п. і по факту що це за фоп якого можуть мобілізувати? Айтішник? Ну якщо він помре чи пропаде, то фоп закриють автоматично.
"бо навіть кількість загиблих, що військових чи цивільних невідома" - насправді відома але бидлу її знати не можна бо воно бидло. Наші партнери називали кількість загиблих військових із сторони України. Хто має вуха той чує. І кількість цивільних загиблих насправді не складно вирахувати... Але в сумі якого порядку це цифри і скільки відсотків від населення країни вони складають? То-то же. Тому ви не праві.
Це весело записувати мене в діючу владу враховуючи як часто я її тут критикую і обсираю.
Статистика не може бути тупою, це доволі точна наука, де є похибка, але не така, на рівні припущень. Якщо при АТО біля 60 відсотків втрат, це були зниклі безвісти, і це не дивлячись, що той же "Чорний тюльпан" шукав не один рік рештки і вони відправлялись на ДНК експертизу. Зараз все, м'яко кажучи, масштабніше і не відомо часто чи загинув, чи в полоні, а може у госпіталі. То рішення, що хтось пропав по сулу моде бути дуже не скоро. А стосовно, що бухгалтера у ФОПів,.. то більшість з загальної кількості це самозайняті.
Ця цифра, це лише ті хто мав фізичну можливість закрити, не більше. Тому піари усяких федорових тут не доречні, бо це танці на кістках, про то і мова.
І не має ніяких танців на кістках. Федоров зробив велике благо для країни і на цей піар заслужив.
Відкрилось 271 148
Закрилось 267 477
Як бачите баланс. Хоча насправді ці цифри мало що говорять.
По факту навіть якби нашу землю повністю окупували то держава могла б зберегтись і що саме головне за допомогою додатку зберегти свій зв'язок з громадянами. І це при тому без ніяких адмінбудівель та іншого мотлоху.