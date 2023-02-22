Країни ЄС знову не змогли домовитися про нові санкції проти Росії, – Reuters

Країни ЄС у середу знову не змогли домовитися про нові санкції проти Росії, які планується запровадити до річниці повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на у дипломатичні джерела у Брюсселі.

"Є кілька невирішених питань, у тому числі щодо каучуку та зобов'язань щодо звітності", – зауважив один із співрозмовників агентства.

Очікується, що переговори між представниками країн-членів ЄС у Брюсселі продовжаться у четвер.

"Ми як і раніше впевнені, що угоди вдасться досягнути завтра", – сказав інший дипломат ЄС.

Запропонований пакет Єврокомісією десятий пакет санкцій проти РФ охоплює обмеження торгівлі з РФ на суму понад 10 мільярдів євро, включаючи заборону на імпорт російського каучуку. Санкції також мають обмежити експорт до Росії технічного обладнання та запчастин, які Москва може використовувати для виготовлення зброї.

Єврокомісія також пропонує зобов'язати країни блоку відстежувати російські заморожені активи, однак деякі країни відмовилися встановлювати відповідальність за неподання такої звітності.

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Як повідомлялося, за даними європейських ЗМІ, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує накласти вето на продовження антиросійських санкцій ЄС, які мають поновлюватися кожні шість місяців. Це також затримує ухвалення десятого пакету санкцій проти ЄС.

Орбан знову вимагає, щоб із санкційного списку ЄС вилучили чотирьох осіб. Угорщина також виступає проти пропозиції, яку підтримують усі інші країни, щодо продовження періоду, на який продовжуються санкції, з шести до 12 місяців.