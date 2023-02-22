Євросоюз зекономив 12 мільярдів євро завдяки відмові від газу з Росії, – дослідження

Країни Європейського Союзу заощадили 12 мільярдів євро після відмови від імпорту російського газу внаслідок розширення виробництва електроенергії з відновлюваних джерел.

Про це йдеться у дослідженні аналітичного центру Ember Climate, повідомляє Deutsche Welle.

"Завдяки потужностям, що розширюються, і сприятливим метеоумовам вітряні і сонячні електростанції після початку війни виробили рекордну кількість електроенергії в ЄС", – зазначається у звіті.

Загалом, з березня 2022 року до кінця січня 2023 року в ЄС вироблено на 10% більше електроенергії з сонця та вітру, ніж за аналогічний період 2021-2022 років.

У підсумку на ці джерела припало майже чверть (23%) усієї електроенергії в Євросоюзі, що стало рекордним показником.

Загалом за цей період було додатково вироблено 50 терават-годин електроенергії, що відповідало б імпорту 90 терават-год газу на суму 12 мільярдів євро, зазначається в дослідженні.

Читайте також: Євросоюз зміг зменшити споживання газу на 19%

Підрахунки Ember Climate ґрунтувалися на середніх цінах на енергоносії за вказаний період. Загалом, за даними центру, імпорт природного газу до ЄС зменшився на 5%, а частка російського газу з березня до січня становила 16% , тоді як до початку повномасштабної війни в Україні цей показник сягав 40%.