Цілей досягли 255 ракетних ударів Росії по критичній інфраструктурі України, – генпрокурор

Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що 255 ракетних атак РФ по критичних об’єктах України, які розпочалися 10 жовтня 2022 року, досягли своєї мети.

"Починаючи з жовтня, якщо я не помиляюся, це було 10 жовтня 2022 року, ворог знищує критичну інфраструктуру. У тому числі зробив 255 ударів по 112 об'єктах. Це ті удари, які досягли цілей, а не ті, що були збиті нашими військовими", – сказав Костін на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Костіна, Україна розглядає ці атаки як усвідомлене створення з боку РФ неприйнятних для життя умов, що мають ознаки геноциду.

За даними Командування Повітряних сил, уночі 16 лютого російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури. Було випущено 12 крилатих ракет Х-101/Х-555, 8 крилатих ракет "Калібр", 12 крилатих ракет Х-22 та дві керовані авіаційні ракети Х-59. Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.