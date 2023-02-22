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Імпорт товарів у січні перевищив експорт на $1,7 мільярда, – Митна служба

экспорт,торговля

За січень 2023 року зовнішній товарообіг склав $7,9 млрд, що на 35% менше, ніж у січні 2022 року.

Як повідомляє Митна служба України, у січні в Україну імпортували товарів на суму $4,8 млрд, а експортували – на суму $3,1 млрд.

При цьому оподаткований імпорт склав $4 млрд, що становить 83% загальних обсягів імпортованих товарів.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай – $910 млн, Польща – $440 млн та Туреччина – $424 млн.

Експортували з України найбільше до Польщі – на $464 млн, Румунії – на $285 млн, Китаю – на $284 млн.

У загальному обсязі ввезених в Україну у січні товарів 71% припадає на такі категорії:

  • машини, устаткування та транспорт – $1,4 млрд;
  • паливно-енергетичні товари – $1,3 млрд;
  • продукція хімічної промисловості – $720 млн.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

  • продовольчі товари – $2,1 млрд;
  • метали та вироби з них – $258 млн;
  • машини, устаткування та транспорт – $245 млн.

Як повідомлялося, у 2022 році в Україну імпортували товарів на $55,5 млрд (без урахування газу, ввезеного у 2014-2016 роках, але розмитненого у грудні 2022 року), а експортували з України продукції на $44,2 млрд.

У 2021 році імпорт товарів в Україну становив $73,3 млрд, експорт – $68,2 млрд.

Автор: 

імпорт (2337) митниця (818) торгівля (884) експорт (3836) Державна митна служба (474)


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