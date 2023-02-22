Імпорт товарів у січні перевищив експорт на $1,7 мільярда, – Митна служба

За січень 2023 року зовнішній товарообіг склав $7,9 млрд, що на 35% менше, ніж у січні 2022 року.

Як повідомляє Митна служба України, у січні в Україну імпортували товарів на суму $4,8 млрд, а експортували – на суму $3,1 млрд.

При цьому оподаткований імпорт склав $4 млрд, що становить 83% загальних обсягів імпортованих товарів.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай – $910 млн, Польща – $440 млн та Туреччина – $424 млн.

Експортували з України найбільше до Польщі – на $464 млн, Румунії – на $285 млн, Китаю – на $284 млн.

У загальному обсязі ввезених в Україну у січні товарів 71% припадає на такі категорії:

машини, устаткування та транспорт – $1,4 млрд;

паливно-енергетичні товари – $1,3 млрд;

продукція хімічної промисловості – $720 млн.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари – $2,1 млрд;

метали та вироби з них – $258 млн;

машини, устаткування та транспорт – $245 млн.

Як повідомлялося, у 2022 році в Україну імпортували товарів на $55,5 млрд (без урахування газу, ввезеного у 2014-2016 роках, але розмитненого у грудні 2022 року), а експортували з України продукції на $44,2 млрд.

У 2021 році імпорт товарів в Україну становив $73,3 млрд, експорт – $68,2 млрд.