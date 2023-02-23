Український стартап із підбору музики до відео залучив $500 тисяч від канадських інвесторів

Український AI-стартап Harmix залучив $500 тис. від канадських інвесторів.

Harmix – український сервіс на основі штучного інтелекту, який автоматично вибирає правильну музику для відео, пише Vector із посиланням на повідомлення компанії.

Щоб це зробити, софт аналізує об’єкти, настрій, активність і динаміку ролика.

У компанії сказали, що не можуть розкрити інвесторів, однак заявили, що це міжнародний фонд.

Зазначається, що це не перші інвестиції в Harmix. Так, на етапі pre-seed стартап отримав грант на $25 тис. від Українського фонду стартапів та $13 тис. – від Amazon.

Команда продовжує вдосконалювати MVP та досліджувати напрямок B2B. Наразі стартап розширює свою команду і шукає ML Engineer, Data Analyst, Data Engineer, Python Developer, UI/UX Designers.