У Євросоюзі виступили проти штрафів за нерозкриття російських активів, вимагають додаткових роз’яснень, – ЗМІ

Понад десяток країн Європейського Союзу виступили проти запропонованих штрафів за невиконання зобов’язань щодо звітності про місцезнаходження російських державних активів, що змусило Європейську комісію відмовитися від свого плану.

Про це пише Politico.



Ця пропозиція була частиною 10-го пакету санкцій ЄС проти РФ. Мета полягала в тому, щоб дізнатися, де перебувають заморожені активи Росії, зокрема, яка частина з майже $300 млрд російських іноземних резервів, заморожених у G7 та країнах ЄС, зберігається в блоці, де та ким.



Єврокомісія пропонувала запровадити зобов'язання повідомляти про місцеперебування, ринкову вартість і вид грошей, які належать підсанкційним особам – включно з Центральним банком Росії – і були або не були заморожені.

У разі невиконання цієї вимоги пропонувались значні штрафи: до 10% обігу для юридичних осіб та 50 тисяч євро – для фізичних осіб, які навмисно або з необережності не повідомлять інформацію про російські активи, плюс щоденні штрафи.

Утім, за словами дипломатів, група з 13 країн, включаючи Австрію, Німеччину, Бельгію, Чехію, Францію, Італію, Латвію, Мальту та Португалію, висловила заперечення проти пропозиції під час зустрічі у вівторок.



Ці країни посилалися на необхідність додаткових юридичних роз’яснень, "які неможливо вирішити, просто переглядаючи пакет санкцій за кілька днів". Водночас принципових заперечень проти самого кроку не висувалось.

У нових проєктах десятого пакета санкцій, поширених напередодні зустрічі послів ЄС у середу, з якими ознайомилося Politico, два пункти, що стосуються штрафів за нерозкриття місцеперебування російських активів, були вилучені.