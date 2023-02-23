Виплавка сталі в Україні в січні впала в 6,5 раза порівняно з минулим роком, – Worldsteel

Металургійні підприємства України у січні поточного року знизили виробництво сталі у 6,5 раза, або на 84,7%, порівняно з аналогічним періодом 2022 року, – до 284 тис. тонн.

Таким чином, за підсумками січня Україна посіла 34 місце у рейтингу 64 країн-основних світових виробників цієї продукції, складеному Всесвітньою асоціацією виробників сталі (Worldsteel), повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними Worldsteel, у січні зафіксовано скорочення виплавки сталі в річному вимірі у більшості країн першої десятки, крім Китаю та Ірану.

Зокрема, виробництво сталі у Китаї за місяць склало 79,45 млн тонн (зростання на 2,3% до січня 2022 року), в Індії – 10,9 млн тонн (зростання на 0,2%), Японії – 7,22 млн тонн (-6,9%), у США – 6,5 млн тонн (-6,8%), у РФ – 5,75 млн тонн (-8,9%), Південній Кореї – 5,47 млн тонн (-9,8%), у Німеччині – 2,92 млн тонн (-10,2%), Бразилії – 2,78 млн тонн (-4,9%), Ірані – 2,7 млн тонн (+27,7%) та в Туреччині – 2,6 млн тонн (-17,6%).

Україна за підсумками січня знаходиться у світовому рейтингу виробників на 34-й позиції з 106 тис. тонн сталі (менше на 93,9% до січня 2021 року).

Загалом у січні 2023 року виплавка сталі у світі скоротилася на 3,3% до аналогічного періоду 2022 року – до 145,25 млн тонн.