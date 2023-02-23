Вторгнення Росії відкинуло Україну на 15 років назад у питаннях бідності, – Світовий банк

Вторгнення Росії в Україну, за оцінками Світового банку, призвело до того, що за межею бідності опинилися ще 8 млн українців порівняно з довоєнним періодом. Утім, результат міг бути ще гіршим без проведених до війни реформ.

Про це заявив регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі, передає Інтерфакс-Україна.



"Країну відкинуто на 15 років назад у досягненні своїх цілей зі скорочення рівня бідності. Водночас дивовижна стійкість, яку продемонструвала Україна та українці, значною мірою пояснюється складними та успішними реформами у сфері макроекономічного управління та розвитку інститутів, які влада впровадила в останні роки перед війною", – сказав він в інтерв'ю агентству.



Банерджі наголосив, що така увага до реформ, а також зміцнення потенціалу та прозорості управління матиме важливе значення для переходу до повоєнного відновлення.



"Під час останніх реформ, як до, так і під час війни, Україні вдавалося збалансувати зусилля, спрямовані на підвищення конкуренції та економічної ефективності, із захистом найбільш вразливих верств населення", – зазначив він, відповідаючи на питання щодо можливості в умовах такого рівня бідності проводити ліберальні реформи, переходити до ринкових тарифів та пенсійної реформи.



Банерджі додав, що прикладом такої здатності є підтримка найважливішої соціальної допомоги та пенсійні виплати, навіть незважаючи на війну, яка скоротила бюджетні можливості уряду.



"Підтримка цього балансу шляхом подальшої реалізації можливостей, що пропонуються більш конкурентоспроможною ринковою економікою, за одночасного розширення охоплення та адресності систем соціальної допомоги і буде ключем до досягнення інклюзивного повоєнного зростання заради блага всіх українців", – зазначив представник Світового банку.