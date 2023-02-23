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Новини
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Вторгнення Росії відкинуло Україну на 15 років назад у питаннях бідності, – Світовий банк

світовий

Вторгнення Росії в Україну, за оцінками Світового банку, призвело до того, що за межею бідності опинилися ще 8 млн українців порівняно з довоєнним періодом. Утім, результат міг бути ще гіршим без проведених до війни реформ.

Про це заявив регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі, передає Інтерфакс-Україна.

"Країну відкинуто на 15 років назад у досягненні своїх цілей зі скорочення рівня бідності. Водночас дивовижна стійкість, яку продемонструвала Україна та українці, значною мірою пояснюється складними та успішними реформами у сфері макроекономічного управління та розвитку інститутів, які влада впровадила в останні роки перед війною", – сказав він в інтерв'ю агентству.

Банерджі наголосив, що така увага до реформ, а також зміцнення потенціалу та прозорості управління матиме важливе значення для переходу до повоєнного відновлення.

"Під час останніх реформ, як до, так і під час війни, Україні вдавалося збалансувати зусилля, спрямовані на підвищення конкуренції та економічної ефективності, із захистом найбільш вразливих верств населення", – зазначив він, відповідаючи на питання щодо можливості в умовах такого рівня бідності проводити ліберальні реформи, переходити до ринкових тарифів та пенсійної реформи.

Банерджі додав, що прикладом такої здатності є підтримка найважливішої соціальної допомоги та пенсійні виплати, навіть незважаючи на війну, яка скоротила бюджетні можливості уряду.

"Підтримка цього балансу шляхом подальшої реалізації можливостей, що пропонуються більш конкурентоспроможною ринковою економікою, за одночасного розширення охоплення та адресності систем соціальної допомоги і буде ключем до досягнення інклюзивного повоєнного зростання заради блага всіх українців", – зазначив представник Світового банку.

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бідність (48) Світовий банк (579) реформи (338)


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Я звичайно не експерт, але в 2007 році я жив краще ніж у 2021. Так що питання дискусійне.
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23.02.2023 10:38 Відповісти
То, что кацапы серьезно подкосили нашу экономику, бесспорно. Но. До войны Украина развилась хоть и уверенно, но медленно. После победы над рашей, уверен эти процессы ускорятся в десятки раз.
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23.02.2023 10:41 Відповісти
Третій абзац писали під диктовку дєрьмака?
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23.02.2023 11:57 Відповісти
Всі бідні помруть, більшість з них, в силу різних обставин. Всі багаті повернуться з Монако, якщо їх запросять сюди на царювання. А запросити їх можна лише привабливішими, ніж в Європі умовами, тобто можливістю приватизувати якесь майно на підставних тендерах за 1 гривню, бурштин, рубати ліс до Європи, та інші традиційні для нашої країни види бізнесу. І все, і ми викорінимо бідність. У нас залишаться лише монаківці, ТЦКашники з харями, що ледь не тріснуть, певна кількість чинуш. Частина бідних стане нормальними в Європі, просто нормальними, але вони вже не повернуться, так що мінус в статистику. Ну і все, бідності не буде, Світовий банк помиляється в прогнозах.
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23.02.2023 12:41 Відповісти
Если оставить только богатых, то население Украины не составит даже 2 млн человек. Тут будет практически пустыня. Украина всегда традиционно держалась на нищуках. Если они откажутся подставлять горб для спасения Украины в очередной раз - это сразу крах данного государства
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23.02.2023 13:08 Відповісти

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