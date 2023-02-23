Країни "Великої сімки" сприятимуть наданню фінансової допомоги Україні з боку МВФ, – Bloomberg

Країни "Великої сімки" планують до кінця березня вирішити питання щодо підтримки України коштами Міжнародного валютного фонду. Представники МВФ вже почали переговори зі США.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на повідомили джерела.



За їх словами, міністерка фінансів США Джанет Йеллен обговорила програму кредитування з директоркою МВФ Крісталіною Георгієвою. При цьому сторони підтримували щоденний контакт.

Зокрема, йдеться про багаторічний пакет допомоги на суму до $16 млрд, який дасть можливість покрити потреби постраждалої від війни країни й стане каталізатором для додаткового міжнародного фінансування.



Очікується, що цього тижня уряди країн G7 – США, Великої Британії, Канади, Німеччини, Франції, Італії та Японії – офіційно доручять своїм урядовцям активізувати співпрацю з МВФ та Україною для реалізації цієї амбітної програми, повідомляють джерела. Схвалення G7 є однією з кількох умов МВФ для завершення угоди.

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Як повідомлялося, Україна сподівається домовитися з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про започаткування нової багаторічної великої програми обсягом понад $15 мільярдів.

Наприкінці минулого тижня Україна досягла угоди на рівні персоналу щодо перегляду Моніторингової програми для України із залученням Ради директорів МВФ (PMB).

Як зазначали у Нацбанку України, ця угода відкриває шлях до початку обговорення можливої повномасштабної програми, що передбачатиме фінансування України.