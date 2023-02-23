Суд відмовив у розгляді позовів J.P. Morgan та компанії російського олігарха проти "Приватбанку"

Господарський суд міста Києва відмовив у розгляді позовів компаній J.P. Morgan та Pala Assets, бенефіціаром якої є громадянин РФ, проти державного "ПриватБанку".

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що ці компанії приєдналися до судового процесу, ініційованого Shakoor Capital, але суд за клопотанням "Приватбанку" припинив розгляд їх вимог про визнання недійсним договору про придбання акцій, укладеного у процесі націоналізації між "Приватбанком" та UK SPV у грудні 2016 року.

Крім того, маловідомому ФОПу Дмитру Сазонову було відмовлено в розгляді його клопотання про витребування у Банку Англії документів, пов’язаних з націоналізацією "Приватбанку".

Позов у справі № 910/17306/21 був поданий компанією Shakoor Capital Limited, до якої згодом доєднались компанії J.P. Morgan Securities plc та UBS AG, а також Pala Assets Holdings Limited й український ФОП Сазонов Д.В.

На наступному судовому засіданні, яке відбудеться 8 березня, суд перейде до розгляду клопотання "Приватбанку" про залишення без розгляду позову UBS AG, через невиконання останнім процесуального обов’язку, встановленого судом.

Як писав NV, Pala Assets заснована на о. Джерсі у 2006 році. За даними публічних реєстрів, вона також має філіал у Швейцарії у кантоні Цюг – Pala Assets Holdings Limited, St. Helier, Zweigniederlassung Zug.

Pala Assets – одним із інвестиційних фондів громадянина РФ Володимира Йоріха. Іншим його фондом, за данними ЗМІ, є Pala Investments Limited. Обидва фонди обслуговують активи самого Йоріха, які він отримав з продажу своєї частки у російському гірничому гіганті "Мечел".

Про те, що саме Йоріх є кінцевим бенефіціарним власником Пала Івестментс неодноразово писали австралійські ЗМІ, які у 2016 році слідкували за судами щодо податкових претензій до Йоріха, в яких називали його російським олігархом.

За даними відкритих джерел Дмитро Сазонов, що також оскаржує bail-in, є другом (разом вчились у інституті) та менеджером багатьох підприємств відомого бізнесмена та рейдера Владислава Дрегера. І Сазонов, і його бізнес-партнер Дрегер, є фігурантами скандальних "плівок Тупицького".