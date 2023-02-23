Внаслідок ворожих обстрілів проблеми зі світлом можливі у трьох прифронтових областях, – "Укренерго"

Унаслідок пошкодження мереж операторів системи розподілу через ворожі обстріли є знеструмлення у прифронтових районах Харківської, Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що там, де дозволяє безпекова ситуація, вже проводяться ремонтні роботи.

Водночас в компанії додали, що дефіцит потужності в енергосистемі відсутній дванадцяту добу поспіль і наразі не прогнозується. Споживання залишається на рівні робочого дня.

Наразі в енергосистемі працюють усі види електростанцій. Імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах і продовжує знижуватися.

"Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень", – зазначили в "Укренерго".

Утім, в Одесі все ще діють мережеві обмеження, викликані значним пошкодженням енергетичної інфраструктури. Там застосовуються графіки погодинних відключень.